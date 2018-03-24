郵輪假期／無敵海景超浪漫　吃牛排享音樂盛宴

早在搭船前，就聽說新浪漫號是艘充滿義式風情的郵輪，果不其然，在基隆港等候通關前，就有兩名船員熱情招呼、幫忙拍攝紀念照，登船後船員們更滿臉笑容說著歡迎，指引大家前往 10 樓的 Giardino 花園自助餐廳或至房間休息。

說到郵輪，你會想到什麼呢？是否也曾幻想過乘著海風在陽台用餐，或在甲板上欣賞海景？彷彿置身電影場景般浪漫。這次幸運地有機會搭乘歌詩達郵輪新浪漫號，從基隆港登船前往日本沖繩、宮古島，展開為期 5 天 4 夜的浪漫旅程，究竟這趟旅程中會有什麼樣的故事？又有哪些好玩的呢？現在就一起來看看吧！

▲從船上艙房看出去的基隆港美景。（圖／記者蘇君薇攝 , 2018.03.03）

接著，下午 2 點半左右，船上會廣播進行救生演習，所有人都得帶著救生衣到 9 樓集合學習安全知識，但如果你以為可以不參加那就錯了！由於這是強制參與的活動，船員們可是會一一掃描房卡來進行身分確認，沒參加的人可能就得單獨上課了。

▲啟航派對由男高音的深情演唱揭開序幕。（圖／記者蘇君薇攝 , 2018.03.03）

演習活動結束後，郵輪正式啟程，「再見，基隆！啟航派對」由男高音獻唱拉開序幕，接著由拉丁舞者們帶領大家隨著音樂擺動熱舞一番，包括騷莎、探戈等多種拉丁舞蹈，不論男女老幼都能盡情享受、邊跳邊運動，還能感受濃烈義大利氛圍。

▲啟航派對中，船員們載歌載舞為旅客帶來精采演出。（圖／歌詩達公關提供）

▲登船後的啟航派對由熱情船員們帶領旅客隨音樂熱舞。（圖／歌詩達公關提供）

晚餐時間，來到位在船上第 9 層的自費餐廳－佛羅倫斯牛排屋（ La Fiorentina ），簡單典雅的裝潢、開放式廚房，以及專屬的套餐服務，適合全家人或情侶一同用餐。

牛排屋餐點相當多樣，開胃菜、主菜、沙拉或小食、點心水果應有盡有。而在服務生將牛排送上時，如果實在對搭配哪種醬料出現選擇障礙，服務生也會不吝於將三種醬料各給一些，讓旅客每種口味都能品嘗，很是貼心。

▲佛羅倫斯牛排屋各式主菜餐點。（圖／記者蘇君薇攝 , 2018.03.03）

▲佛羅倫斯牛排屋各式主菜餐點。（圖／記者蘇君薇攝 , 2018.03.03）

用餐時，牛排館內還有兩位表演者為大家演奏鋼琴與大提琴，讓旅客在享用美食之餘也能來場古典音樂盛會！飽餐過後，可以回到中央大廳欣賞拉丁舞者熱力四射的舞蹈秀，再隨著船員們及現場樂隊來場義式狂歡，也可以到賭場玩玩角子機、小試身手，或是登上甲板，在室外泳池游泳、點杯酒站在欄杆扶手旁小酌欣賞夜色，度過一個愜意的夜晚。

▲船上設有賭場供旅客小試身手，但得等到公海時才會開放。（圖／歌詩達公關提供）

順帶一提，如果想在陽台用餐搭配日出、海景的話，可以在前一天晚上睡前，填妥房內的客房服務早餐單、掛在門外把手，隔天就有船員熱情為你送餐囉！