郵輪假期／海景SPA桑一下　道地義式料理端上船

而在等候餐點上桌時，可以先到一旁的自助吧挑選點心、水果。早餐的自助吧雖然不大，但內容相當豐富，包含切片時令水果、各種起司搭配火腿片，以及瑪芬、甜甜圈、佛卡夏等各式麵包，就是要讓大家吃飽飽，展開充滿活力的一天！

郵輪式渡假正夯，在郵輪上睡覺彷若置身海上搖籃，前一晚一覺好眠後，起床可先到牛排館享用早餐，找個靠窗的位子坐下，早餐菜單每天都會變化，除了有亞洲風味菜餚，例如白粥、炒飯麵等，也有西班牙式早餐－歐姆煎蛋捲，還有各式麵包及麥片等可供選擇。

餐後，距離抵達沖繩還有一段空檔，可以趁機在船上四處晃晃，船上設有購物中心、SPA 水療中心、健身房等，甚至還有思高兒童俱樂部讓孩子們盡情玩耍，也可至甲板上散步曬日光浴，甲板上有 2 個室外泳池、走道上也規畫了跑道，讓旅客能好好放鬆一下。

順帶一提，如果對各歐洲品牌的皮包、服飾、香水等有興趣的旅客，不妨到購物中心看看，船上除了免稅之外，也常有折扣優惠，價格相對來說其實還不錯呢！

▲船上設有健身房供旅客運動。（圖／記者蘇君薇攝 , 2018.03.04）

▲ Samsara SPA 聖莎朗水療中心火山石暖床。（圖／記者蘇君薇攝 , 2018.03.04）

接著到傳說中擁有極佳視野的 Samsara SPA 聖莎朗水療中心舒緩身心。一走進 SPA 中心就能感受到令人放鬆的氛圍，再往內走會發現 SPA 中心共有兩層樓，設有健身房、桑拿、火山石暖床、日式茶房等休閒設施，還有海景讓旅客在船上度假時也能保養美容、維持身材。

▲Samsara SPA 聖莎朗水療中心日式茶屋。（圖／記者蘇君薇攝 , 2018.03.04）

午餐時間，來到另一間自費餐廳－ Mamma Trattoria 義式私廚，每道料理都是由正宗義大利主廚親自烹調，就連食材也使用義式配料，做出超道地的口味！更厲害的是，義式私廚在 2017 年時，經義大利權威美食機構－義大利烹飪學院評定，並收錄在「優質餐廳指南」當中。

▲Mamma Trattoria 義式私廚內部擺設相當優雅。（圖／歌詩達公關提供）

▲Mamma Trattoria 義式私廚各式菜色。（圖／記者蘇君薇攝 , 2018.03.04）

想想，能在充滿精緻、華麗擺設的餐廳，享用道地義大利料理，又有大片落地窗能在用餐時欣賞海景，是不是特別優雅又浪漫呢？

義式私廚還有一個很貼心的小地方，就是當你對著滿是文字的菜單猶豫不決時，可以到一旁看著料理樣品桌，依據菜色實際樣式來點餐，就不用擔心會選到自己可能不喜歡的食物了。而就在大家沉浸在窗外海景瘋狂拍攝時，不知不覺船也逐漸駛進那霸港口，準備下船上岸，展開沖繩之旅！