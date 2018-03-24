陳師孟：扁是無罪之人 為何中監這麼多限制

陳師孟受訪指出，他一直覺得法務部、矯正署或中監一直都沒有搞清楚一件事情，陳前總統現在被他們當做有罪之人，這是不對的，陳水扁目前應該以無罪推定，「既然他是一個無罪之人，他為何要接受你們這麼多的限制？」

陳水扁日前出席兒子陳致中的造勢晚會，因上台違反法務部矯正署台中監獄核准參與活動的「四不」（不上台、不演講、不談政治、不接受採訪）規定，台中監獄今天表示，經認定陳水扁上台已屬違規，未來申請類似活動將不予核准。

（中央社記者葉素萍台北24日電）監委陳師孟今天說，應該以無罪推定前總統陳水扁，既然扁是無罪之人，為何要接受中監等機關這麼多的限制？他也質疑，現在對扁種種規則、紅線，難道比當初馬英九時代更退步了？

媒體追問，是否覺得扁被限制去哪裡，或要求要報備，是否非常不公平？陳師孟說，「當然非常不公平」，當初保外就醫就是個政治動作，因為馬英九那時壓力很大，想出某種妥協、折衷辦法，讓扁保外就醫，「你也知道這是個政治動作，我不懂為何現在的民進黨執政之後反而不能理解這件事」，用種種奇怪的規定或特別為扁設的規則、紅線，要求扁遵守。

陳師孟質疑，難道這比當初的馬總統時代要更退步了嗎？他完全不能認同這樣的作法。他說，曾建議扁，若中監再不准扁參加什麼會議、宴席，就在扁座位留空位，然後上面寫個大牌子「抗議中」。

媒體追問陳師孟，會查中監嗎？他說，「那個還不是我的優先的事情。」

陳師孟正在查諷扁行動劇，他說，現在已經開始約詢檢察官，但日期未排定，預計大概在春假之前會有第一次約詢，對檢察官約詢過程約需要一個半月。

另外，對於扁支持者組扁聯會，並指很失望等不到蔡總統特赦扁？

陳師孟說，他自己的想法是，阿扁的特赦、大赦或其他方法，「目前就進行的話，倒也並不是最好的時機」。

他說，希望能夠讓扁先恢復「無罪推定」狀態，再對扁特赦，對當事人比較好，不然扁在目前所謂有罪、保外就醫的狀態，特赦扁，好像給扁一個特權，會引起誤解。

陳師孟說，他希望發揮監察權，還扁公道；先彈劾那些判扁重罪的法官或起訴扁的檢察官，等到社會能夠公認當初的作法不當，扁的無罪推定的身分比較被社會大眾接受，再特赦就是理所當然。

不過，他也說，自己的監委任期剩下2年4個月的時間，不知道有沒有機會完成。

媒體追問陳師孟，調查中的案子清單，他不願透露，只說，他有法律諮詢團隊，隨時在更新調查順序，目前列了20案。（編輯：楊玫寧）1070324