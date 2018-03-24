好天天齊步走 澎湖身障朋友走出來

澎湖縣長陳光復與前縣長賴峰偉兩位藍綠縣長參選人並排坐，包括議長劉陳昭玲、社會處長蘇啟昌與議員蘇陳繡色等人與會，一起以行動來支持身障者參與社會，為身障健走加油，並表揚各贊助單位。

今天的愛心健走活動，包括澎湖樂朋家園、慢飛天使、惠民中心等身障朋友與各界近500人參與，澎湖仙人掌藝術推廣協會與樂朋家園等身障朋友也在現場演奏國樂與動動舞，為健走暖身，現場還有闖關活動攤位，場面熱絡。

（中央社澎湖縣24日電）澎湖地區500多位身心障礙朋友今天在家人、志工陪同下，一起出席首度在縣府廣場前的「2018好天天齊步走」全國愛心健走活動，走出戶外享受美麗的陽光綠地。

陳光復表示，澎湖全縣身障人數達6200多人，佔全縣人口6%，比例甚高，縣府全力做好身障生活照顧、生活重建等社會福利，營造最適合身障無障礙的居住環境。議長劉陳昭玲也肯定身分障朋友今天摒除身障以行動走出來，希望每位身障者慢慢走。

樂朋家園林美娟主任表示，心路基金會主辦的「好天天齊步走」愛心健走活動，今天同步在全國台北、高雄等縣市，今年也首度跨海到澎湖同步舉行，讓身障朋友平時沒有辦法參加太多的社會活動，有機會一起走出戶外。(編輯:孫承武)1070324