咳不停　結核七分篩檢法報你知

市府衛生局24日在東勢區東勢國小，舉辦「定期篩檢不可少 潛伏治療效果好」活動，與民眾共同宣示「早日消除結核」的決心；現場安排免費胸部X光檢查，還有精彩的歌舞表演、有獎徵答，以寓教於樂方式讓民眾對結核病有正確的認識。

包括東勢區長徐佩鈴、衛生局湯澡瑛科長、疾病管制署中區管制中心副研究員蔡韶慧也出席活動，並融入東勢區客家文化，與現場大約400位民眾一起以客語宣示「得到肺癆不使驚，嗽兩禮拜、遽遽來驗痰、照電光，照時間吃藥，卡逐好。」

現場還有台中市青楓舞蹈學會、東勢樂齡學習中心的舞蹈及客家歌謠表演，現場氣氛熱鬧。