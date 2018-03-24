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咳不停　結核七分篩檢法報你知

記者黃玿琮／台中報導2018/03/24 16:41
▲為響應「3月24日世界結核病日」，衛生局在東勢區辦結核病宣導活動。（圖／台中市政府衛生局提供2018.3.24）
▲為響應「3月24日世界結核病日」，衛生局在東勢區辦結核病宣導活動。（圖／台中市政府衛生局提供2018.3.24）

市府衛生局24日在東勢區東勢國小，舉辦「定期篩檢不可少 潛伏治療效果好」活動，與民眾共同宣示「早日消除結核」的決心；現場安排免費胸部X光檢查，還有精彩的歌舞表演、有獎徵答，以寓教於樂方式讓民眾對結核病有正確的認識。

包括東勢區長徐佩鈴、衛生局湯澡瑛科長、疾病管制署中區管制中心副研究員蔡韶慧也出席活動，並融入東勢區客家文化，與現場大約400位民眾一起以客語宣示「得到肺癆不使驚，嗽兩禮拜、遽遽來驗痰、照電光，照時間吃藥，卡逐好。」

現場還有台中市青楓舞蹈學會、東勢樂齡學習中心的舞蹈及客家歌謠表演，現場氣氛熱鬧。

衛生局呼籲大家一起做篩檢、防治結核病，頒發感謝狀，感謝包括童綜合醫院、光田綜合醫院、澄清綜合醫院中港分院及大甲李綜合醫院等醫療單位，配合106年免費提供社區民眾胸部X光篩檢服務。

衛生局表示，結核病是一種透過空氣或飛沫傳染的慢性傳染病，許多患者初期並無明顯症狀，容易讓人忽略而延誤治療，台中市每年大約有900多例確診個案，發生率為每10萬人口40.8 (全國為每10萬人口43.9)，其中65歲以上長者占了5成。尤其是有糖尿病、洗腎、免疫不全、癌症或接受移植等狀況的人，相較一般健康人感染發病的風險更高，如果被診斷結核病時，也不要太驚慌，應配合醫師接受6-9個月抗結核藥物治療，透過正確的診斷、治療處方，並按規服藥及配合檢查追蹤，結核病是可以治癒的。

衛生局長呂宗學呼籲，除了提升自身免疫力、避免出入通風不良的場所，應定期每年接受胸部X光檢查，早期發現以早期治療。平日除應每年定期接受胸部X光篩檢外，並可透過「七分篩檢法」進行自我篩檢，若出現咳嗽2 週為2 分、有痰為2 分、胸痛為1 分、體重減輕為1 分、食慾不振為1 分等症狀，加總超過5 分者，應有警覺性，請儘速至衛生所或醫療院所更進一步檢查。

關鍵字結核病疾病管制署飛沫傳染
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