保險業搶灘東協 再保險切入可行性高

（中央社記者蔡怡杼台北24日電）東協市場近年迅速崛起，成為保險業海外布局重要市場，與政府的新南向政策不謀而合，而智庫研究發現，保險業者認為以再保險方式進入東協市場有高度可行性。

保險安定基金委託中華經濟研究院就「我國保險業前進東南亞市場之機會與挑戰」進行研究。研究報告指出，東協多元且複雜的人口、宗教、語言、地理與法規等，導致迥異的商品銷售模式及企業經營策略，因此，「南向」遠比「西進」更為複雜，且即使同屬東協國家，東協單一國家成功的保險經營策略也不見得能複製在其他東協的國家。

同時，研究報告也指出，不少保險業者認為藉由再保險進入東協市場有高度可行性，因為再保險市場的交易需要保險人和再保險人的合作。然而，實際上如何進入東協再保險市場，如何與當地再保險業者合作，仍有很多細節及潛規則需要探討。