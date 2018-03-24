耕耘40多年 筆會英譯台灣文學有傳承

筆會會長黃碧端表示，筆會英文季刊是前會長林語堂邀殷張蘭熙擔任主編，於1972年秋創刊發行。為使國際社會認識台灣文學，46年來挑選好作品，將這些作品推介到國際上，這個工作成為筆會最重要的使命。

何碧玉（Isabelle Rabut）和夫婿安必諾（AngelPino）兩人自2000年起翻譯台灣文學，是將台灣文學作品推介到法國的重要推手。儘管他們至今結識眾多台灣友人，有不同資訊管道，但仍視筆會季刊為不能少的參考資料。

台灣文學走向國際專題3（中央社記者羅苑韶台北24日電）巴黎東方語言學院教授何碧玉去年11月來台參加學術研討會，短暫停留期間，特地親訪中華民國筆會，買回多本沉甸甸的筆會英文季刊，連帶預付2年訂費，為的是追蹤台灣文學近況。

季刊現任主編為台大外文系教授梁欣榮，編輯顧問包括齊邦媛、王德威、陶忘機（John J.S.Balcom）、閔福德（John Minford）、蔡素芬、宇文正等，每期譯介當代台灣文學作品，含括詩歌、散文、小說，並以彩色圖片介紹一名台灣當代藝術家及其作品。

筆會季刊長年作為中翻英的平台，提供譯者舞台。吳明益「單車失竊記」英譯譯者石岱崙（Darryl Sterk）也為季刊翻譯過文章。

中華民國筆會是國際筆會成員，小小辦公室設在台北市溫州街一棟公寓裡。黃碧端於2014年12月接任會長，自我調侃是筆會「頭號義工」，因為會裡只有一名全職雇員，很多工作都靠大家義務幫忙。

筆會除了季刊，出版過英文藝術叢書及小說、詩、散文選。近期出版中英馬文版「台灣與馬來西亞短篇小說選」，及與美國Cambria Press合作出版的英文「台灣女性作家短篇小說選」。

美國哥倫比亞大學過去透過筆會譯介，曾出版「台灣現代文學」系列，包括好幾本台灣文學作品，其中最為人知的有鄭清文「三腳馬」。

回顧筆會翻譯的作品，黃碧端說，造成最大迴響的首推殷張蘭熙和葛浩文（Howard Goldblatt）合作翻譯的陳若曦「尹縣長」，1978年在美國出版引起很大震撼。

她說，中國大陸文革期間，內部生靈塗炭，但很多西方人天真地以為中國正在打造無產階級烏托邦。「尹縣長」以第一手資料和出色的敘事技巧，呈現中國實際情況，加上譯文嚴謹，因此能打動讀者，得到很大的迴響。

「然而並不是每本著作都可像『尹縣長』，有整個時代做推手」，黃碧端說，如何提高台灣文學海外能見度，「作品好、翻譯好是首要條件，推廣則需要資源。公私部門，包括政府和企業，如能投入較多經費，由足夠專人負責推動，應可有計劃的呈現工作成果。」

她又說，對外譯介台灣文學作品應注重延續性，交由熟悉書市運作的人好好規劃，與國外大型出版社和重要通路合作，才容易打開市場。

筆會英文季刊以往最大訂戶是外交部，但外交部去年以沒經費為由停訂，季刊近兩年逐步開發電子版。黃碧端認為網路保存本質脆弱，一個按鍵可讓一切消失，堅持印行紙本。筆會季刊目前持續寄發國外圖書館、學界人士和國際筆會的100多個分會。

今年是筆會成立90週年，及在台復會60週年，預計秋天將舉辦慶祝活動，回顧並展出筆會英譯台灣文學的歷史。（編輯：管中維）1070324