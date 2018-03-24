台灣文學輸出 翻譯能量待強化

補助對象是已取得版權的外國出版社及其譯者，例如「單車失竊記」英譯版獲最大額度新台幣50萬元補助。不過，簽下版權並不保證能取得補助，單車失竊記其他語言版便是實例。

文化部翻譯出版補助自2015年9月起，補助類別擴大為小說、非小說和圖文作品。2017年翻譯出版及新增南向翻譯出版補助金額合計450萬元。

台灣文學走向國際專題2（中央社記者羅苑韶台北24日電）作家吳明益「單車失竊記」英譯本入圍富盛名的布克國際獎，高興之餘也點出文學翻譯必須付出巨大心力，期盼政府能投注更多支援，凸顯了台灣文學要輸出海外，還須強化翻譯能量。

46歲作家吳明益「單車失竊記」由石岱崙（DarrylSterk）翻譯的英譯本入圍2018布克國際獎（The ManBooker International Prize），這個獎頒給在英國出版的翻譯文學，獎金5萬英鎊由作者和譯者均分，訂5月22日公布得獎作品，

來自加拿大的石岱崙，大學畢業後就到台灣教英文，曾任教於國立台灣大學翻譯碩士學位學程，近年專攻台灣文學英譯。

台灣作家著作在尋求海外版權買主階段，並無法申請文化部翻譯補助。石岱崙是熱血自己翻譯「單車失竊記」全書英文書稿，版權代理人譚光磊透露，當外國出版社表示興趣時，已有全書英譯供試閱，這點應是售出版權的關鍵。

吳明益得知入圍當天，電子信回覆中央社記者說：「希望政府日後能投注更多心力支援譯介。」

他指出，翻譯不是廉價生產，文學譯者往往得花費同等於作者創作的時間，揣摩意境及背後的隱喻、複雜的材料，付出巨大心力。

將吳明益「複眼人」版權出售英美主流文學出版社的譚光磊說：「要把台灣好作品賣出去，得去了解外國人愛看什麼樣的作品。就商業市場來說，必須找到故事性強的長篇小說。」複眼人至今售出10多國版權。

譚光磊主推文學作品，要讓外國出版社編輯或經紀人了解台灣的好作品，前期作業要準備英文譯稿，翻譯約中文書1萬字內容或更多，對方有時也會要求全譯，「這是筆很大的投資。」

「單車失竊記」2015年出版，隔年便售出全球英文版權。一來因吳明益「複眼人」先前在英國和澳洲賣得不錯，已不是英文書市新人，再來因譯者主動熱情投入，縮短了版權輸出的時間。

把台灣文學推向國際的另一個推手是台灣文學館，館長廖振富說，台灣文學館2017年推動台灣文學外譯計畫，選定全書英譯李喬短篇小說選、平路「東方之東」和「商禽詩選」，用作國際推廣行銷及版權輸出。

廖振富說，出售版權前翻譯全書的作法，風險相對大。因此今年起，文學外譯計畫調整為摘譯，選譯台灣文學金典獎長篇小說及新詩得獎作品。

「台灣文學國際能見度不足，過去是由民間或像李昂由作家本人，主動出擊開拓海外市場，官方相對還有很大努力空間。」廖振富說。（編輯：黃瑞弘）1070324