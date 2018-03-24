版權行銷有成果 台灣作家走進國際

Books From Taiwan自2014年12月至2017年12月已發行7期，在各大國際書展、外館及接待國際版權人參訪時運用。另外還設Books From Taiwan英文網站，將選出的試譯資料上傳網站，自2015年2月開站至今，已上傳142種文學、非文學及繪本作品。

丁曉菁表示，文化部近年來推廣文學外譯，還推動版權行銷，委辦專案執行建置國際版權資訊平台，發行Books From Taiwan半年刊，每年挑選具國際潛力的40到60件台灣原創出版品，進行部分章節英語試譯。

台灣文學走向國際專題1（中央社記者羅苑韶台北24日電）文化部次長丁曉菁表示，將台灣原創內容介紹給各國讀者，一向是文化部重要政策，推廣文學外譯及推動版權行銷，成績逐步展開，包括吳明益、王定國等人著作售出全球英文版權。

丁曉菁指出，體會到版權銷售人才的重要性，2013年起每年舉辦研習營，培訓人才，促進國際連結和交流。

出版經紀及版權人才研習營至今辦了5屆，近年來成為輸出當代作家作品的觸媒。澳洲出版公司TextPublishing發行人海華德（Michael Heyward）2015年來台擔任研習營講師期間，參訪城邦集團時，聽取簡報得知吳明益新作「單車失竊記」，進而促成簽下本書全球英文版權。

王定國「敵人的櫻花」也是藉研習營平台，促成版權輸出。2016年應邀來台的英國編輯，聽到很多人推薦這本書，留下深刻印象，繼而追蹤詢問，簽買版權。

另外，插畫家Amily原創著色畫本「奇幻夢境」也是研習營的學員透過課程訓練，成功賣出外語版權至15個國家。

藉Books from Taiwan平台輸出版權的例子如三毛「撒哈拉歲月」打進英語市場、伊格言「零地點」售出日文版權，打進亞洲最保守的日本市場，以及平路「黑水」售出韓文、俄文版權。

丁曉菁表示，補助翻譯出版，2017年還新設南向翻譯及出版交流補助。文學外譯計畫在純文學的部分，交由台灣文學館來做，文化部的補助則不限類型。

她也指出，拓展海外市場多管齊下，文化部持續鼓勵出版社和創作者參與國際書展，讓台灣成為可辨識的品牌。（編輯：黃瑞弘）1070324