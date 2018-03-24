Ella力挺Hebe「是聖女」　自豪總是讓老公燃燒

Ella（陳嘉樺）今（24）日出席代言活動，活力四射的她在現場唱起自改歌詞的歌曲〈牙齦的心聲〉，並分享保健牙齒的技巧，更自爆睡覺前都要跟老公kiss good night，為老公「檢查」口腔健康。
Ella提到與老公的睡前吻是種習慣，「不管怎麼累我們都會記得，甚至就算吵架，也不會忘記要吻對方，就是讓一整天畫上完美句點的感覺。」也提到因為老公先前有牙齦發炎的問題，靠著用對牙膏來讓牙齦「滅火」，而媒體詢問到平常怎麼讓老公「上火」？Ella頓了一下隨即以高亢的聲音回答：「我總是讓他燃燒！I always turn him up.」讓現場充滿笑聲。
▲Ella自豪讓老公總是在燃燒。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.03.24）
日前好友Hebe接受媒體訪問時，被問到是否擔心成為「剩女」讓她秒變臉，對此Ella反駁，「怎麼會是剩女！就算是也是神聖的聖！」也認為感情的事情只要Hebe開心就好。至於先前因為感冒無法看勁寶的Hebe，最近終於解除「禁慾」生活，趁著Ella在外地工作時到家裡看勁寶，讓Ella直呼：「就算我人不在家，客人還是蠻多的，她還留下來吃飯呢！」
▲Ella現場吃上火食物，來測試代言產品的功效。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.03.24）