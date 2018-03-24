Ella力挺Hebe「是聖女」　自豪總是讓老公燃燒

Ella（陳嘉樺）今（24）日出席代言活動，活力四射的她在現場唱起自改歌詞的歌曲〈牙齦的心聲〉，並分享保健牙齒的技巧，更自爆睡覺前都要跟老公kiss good night，為老公「檢查」口腔健康。

Ella提到與老公的睡前吻是種習慣，「不管怎麼累我們都會記得，甚至就算吵架，也不會忘記要吻對方，就是讓一整天畫上完美句點的感覺。」也提到因為老公先前有牙齦發炎的問題，靠著用對牙膏來讓牙齦「滅火」，而媒體詢問到平常怎麼讓老公「上火」？Ella頓了一下隨即以高亢的聲音回答：「我總是讓他燃燒！I always turn him up.」讓現場充滿笑聲。