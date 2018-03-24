台中市就業媒合　動漫遊戲產業夯

市府秘書長郭坤明表示，過去2年，台中市失業率一直是六都最低，台中市人口卻是持續成長，且以年輕人口群最多，顯見本市的經濟發展及各項的市政推動，活絡就業市場，不只吸引優良知名企業總部設址，也讓年輕人願意求學後就留在台中就業，台中已成為大家心目中「宜居城市」，他也感謝今天參展的55家企業廠商，願意提供優質職缺給青年學子。

今天登場的就業博覽會，參加廠商相當踴躍，總計邀來大立光等55家廠商，涵括綠能、ACG(動漫遊戲產業)、半導體、光電等7大熱門產業，總共釋出近7000職缺，吸引如潮求職者湧入，光是投遞履歷就有3,826人次，成功媒合率逾4成。

台中市政府今天於中興大學舉辦「職得運轉 旺富台中」就業博覽會，吸引近3千人湧入找機會，會場擠得水洩不通，直到大會結束，不少攤位前仍人群未散，盛況熱絡，初估媒合率超過4成。緊接著暑假工讀將登場，台中市就業服務處提供250名額，4月起受理登記。

勞工局局長黃荷婷表示，就業博覽會提供民眾與廠商媒合平台，民眾參與熱烈，而且與往年不同的是，今年求職者不再抱持觀望態度，大多直接投遞履歷參加面試，以致許多職缺都快速額滿。



▲就業博覽會上，配合世界花博在台中而公開招募志工。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.24)

值得一提的是，今年首設ACG產業專區，吸引青年學子駐足，甚至活動尾聲人氣依舊不減，顯示中市打造智慧城市聚落，確實呼應未來產業趨勢發展及青年人未來職涯期許。

另外，中興大學採用中市府履歷E化套印服務，並結合校內自主學習時數登錄，青年學生表示不同過往徵才活動須重複填寫各家廠商履歷表，履歷E化縮短填寫履歷所耗費的時間，快速進入面試，還可登錄學習時數，真是一舉數得。



▲台中市政府舉辦的就業博覽會，吸引大批求職者湧入，人潮洶湧（圖／金武鳳攝 , 2018.3.24)

台中市就業服務處長傅晶如觀察發現，半導體、光電及綠能等產業依舊超夯，廣受求職者青睞，其中全球太陽能先進材料供應商友達晶材，因應產量擴增，第二期新建廠房預計2019年第一季即可量產，須才孔急，光是今年將招募200名，吸引不少年輕人上門應徵，攤位前大排長龍，另大立光今年度也有擴大招募人才計畫，傅處長建議求職朋友，可視自身專長條件多方嘗試，找到最適合自己的職缺

繼就業博覽會後，就業服務處將積極推動二項求才活動，其一是暑期工讀，共有250個名額，四月起受理登記報名。另一項是針對年輕學子推動的「百業體驗」計畫，全年度提供300個職缺，包涵各行各業都有，目的是要提供學子提前體驗職場管道，以利出社會能穩定就業。