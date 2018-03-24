台大校務會議討論管案 5提案全遭擱置

台大今天召開校務會議，會中討論有關管中閔的討論案有「成立本校校長遴選爭議調查小組案」、「校務會議應僅依其權責檢討本次校長遴選過程並推動修訂本校遴選規章以致和衷共濟」、「應認定本次校長遴選程序因瑕疵而無效」、「建請本校遴選委員會及相關行政單位就遴選疑義提供資料及報告案」以及「學術倫理委員會向校務會議報告管中閔教授發表論文似涉不當引用疑義案」等5案。

（中央社記者余曉涵台北24日電）台灣大學今天召開臨時校務會議，討論校長遴選爭議，會中對「成立本校校長遴選爭議調查小組案」等5個討論案，經投票表決全數擱置，若在今天會議結束前未再提出，就不再討論。

經過現場不記名表決後，都已懸殊票數決議全數擱置，也就是說若今天會議結束前未再提出，就不再討論。

提議擱置的與會代表認為，不管選舉期間有多少紛擾，中選會一定都會依法立刻公布選舉結果，所以本校校長選舉過程若有問題，也需要在公布結果後再依法討論，因此主張不宜在選舉結果公布前有相關討論。

與會代表指出，台大已經9個月沒有校長，讓校務有很大的延宕，應該要終結這樣的迴旋，讓校長趕快上任。

但也有與會代表表示，台大一言一行對社會都有很多衝擊，以至於對校長有很高的標準。與會代表也說，台大校長如果對學術不尊重，這是往上提升還是往下沉淪。如果這點都不能要求，就對台大前途感到非常黯淡。

與會代表也提出，教育部作為主管機關，應該要做出決定，不論是要核可或是認為有瑕疵要撤銷，可以請教育部處理這件事。（編輯：方沛清）1070324