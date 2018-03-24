台灣之光 屏科大翟宇凡美國蛋糕賽奪大獎

22歲的翟宇凡以「三國戰將呂布騎馬」造型奪得評審青睞。會選呂布做為翻糖蛋糕的造型，他表示，是因想讓西方人看到東方元素，第一個念頭是武將，搜尋資料時發現呂布一人騎馬打遍天下無敵手；當然選擇這個造型，也希望自己能在競賽中「打敗天下敵手」。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）屏東科技大學餐旅管理系2年級學生翟宇凡參加2018聖地牙哥蛋糕大賽，以三國戰將呂布騎馬的英姿，在職業組展示類（藝術蛋糕、翻糖蛋糕）奪得最大獎，讓台灣烘培界又產生一位台灣之光。

翟宇凡表示，為了要讓栩栩如生的呂布在棕色的赤兔馬上跳脫出來，以吸引評審目光，他讓呂布身上所穿的鎧甲及頭冠色彩繽紛；為了讓呂布表情傳神，還在鏡子前多次揣摩。就這樣從初稿到作品完成，花了半年時間，他利用每週末2天，從屏東北上到「32小姐翻糖造型培訓中心」練習，經常從早上練習到深夜，作品做壞了就丟掉重來，「很辛苦，但很值得」。

翟宇凡和世界麵包冠軍吳寶春、王鵬傑一樣，都經歷不平順的青春期。翟宇凡來自單親家庭，媽媽在台北打拼，把他交給花蓮的外祖母照顧，也因此在國中時渡過一段與一群朋友經常不上課、打電動的叛逆歲月，在花蓮讀了一個學期的高職也因缺課太多，最後轉學台北穀保家商。

翟宇凡說，穀保家商翻轉了自己的人生，選科時也不知道自己的興趣，只記得填了多媒體和餐飲兩科，到底是怎麼上餐飲科的他也不知道。高一時，開始對烘培產生興趣，成為學校參與比賽的選手；高二時，主任江裕春帶他到「32小姐翻糖造型培訓中心」培訓，開啟他對翻糖蛋糕的熱情。

製作翻糖蛋糕除了完成作品的成就感外，翟宇凡提到在製作過程中，心必須沈靜下來，如果暴躁，作品一定做不好，他很享受過程中心靈沈靜的當下。

首度參與國際賽就拿到大獎的翟宇凡，平和的語氣中聽得出興奮，他在接受中央社記者訪問時，特別強調要感謝帶領他進入翻糖蛋糕領域的江裕春主任，他說，當時主任逼得很緊，但現在回過頭去看，「沒有江主任就沒有我」。

也謝謝一路挺他並出錢讓他前往美國比賽的媽媽，「媽媽謝謝妳，我做到了」。翟宇凡說，媽媽把他轉到台北唸書，讓他轉念「到台北後，要好好唸書」。

翟宇凡同時也感謝屏科大餐旅系主任張慧珍讓他請公假參加比賽。張慧珍說，翟宇凡在翻糖蛋糕上很有天份，在班上被稱為「蛋糕界新男神」，能獲得第一名很不簡單。尤其中國大陸翻糖蛋糕競爭激烈，許多大陸參賽者也多會用中國傳統人物，如西施等東方元素來爭取西方評審的青睞，翟宇凡能打敗其他同樣用東方元素的對手，真的是「台灣之光」。

不滿足於只在美國賽中奪冠，翟宇凡霸氣的說，他要征服五大洲，未來要參加各種國際賽，讓自己不斷進步。(編輯:孫承武)1070324