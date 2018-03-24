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中央社

嘉市國民運動中心試營運 免費體驗

中央社2018/03/24 16:14
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者葉子綱嘉義市24日電）嘉義市國民運動中心今天剪綵啟用，即日起至30日試營運，全館運動設施、體適能與韻律課程免費體驗。

嘉義市長涂醒哲與地方各界，為嘉義市國民運動中心剪綵啟用，吸引許多市民搶先嘗鮮體驗運動設施，涂醒哲還打趣說，特別配戴一條和運動中心配色雷同的領帶，以表達重視之意。

涂醒哲指出，國民運動中心是嘉義市府第一件統一發包建設案，從設計、施工建造到營運規劃一條龍，並在經營公司號召下，一群熱愛運動的嘉義子弟組成專業團隊服務市民。

涂醒哲表示，嘉義市規律運動人口比例38.1％居全國首位，在任內興建雲嘉南地區第一座國民運動中心，提供更舒適運動場所給市民，促進更多規律運動人口。

嘉義市國民運動中心緊鄰田徑場、網球場、體育館，形成嘉義市綜合運動園區，無論晴天或雨天，市民運動都方便。

運動中心執行長張高昇說明，全館4層樓，包含一樓25公尺長的溫水游泳池、攀岩場、綜合球場、體適能中心等8個運動場館，游泳池旁附設SPA水療池、烤箱、蒸氣室等。

張高昇表示，試營運期間辦理票卡享9折優惠，另購買泳健卡季卡再加贈限量精美禮物，運動場館預約及優惠相關訊息，歡迎上網嘉義市國民運動中心官方粉絲團查詢。（編輯：黃于）1070324

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