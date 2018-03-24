嘉市國民運動中心試營運 免費體驗

（中央社記者葉子綱嘉義市24日電）嘉義市國民運動中心今天剪綵啟用，即日起至30日試營運，全館運動設施、體適能與韻律課程免費體驗。

嘉義市長涂醒哲與地方各界，為嘉義市國民運動中心剪綵啟用，吸引許多市民搶先嘗鮮體驗運動設施，涂醒哲還打趣說，特別配戴一條和運動中心配色雷同的領帶，以表達重視之意。

涂醒哲指出，國民運動中心是嘉義市府第一件統一發包建設案，從設計、施工建造到營運規劃一條龍，並在經營公司號召下，一群熱愛運動的嘉義子弟組成專業團隊服務市民。

涂醒哲表示，嘉義市規律運動人口比例38.1％居全國首位，在任內興建雲嘉南地區第一座國民運動中心，提供更舒適運動場所給市民，促進更多規律運動人口。