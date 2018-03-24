影音／全國十大慶典　內門羅漢門迎佛祖遶境啟程

有別於以往，今年的「羅漢門迎佛祖遶境活動」分別在3月24、25日及3月31、4月1日兩個周末假日舉行，如此安排可方便旅外子弟返鄉加入傳統陣頭表演外，也可陪著家中長輩，參加隨香遶境活動。

內門著名的「羅漢門迎佛祖」遶境活動，23日上午7點整準時，從內門紫竹寺鳴炮出發，高雄市政府觀光局長曾姿雯陪搭主轎押陣，成千上萬的信眾秉香隨行，展現內門傳統神轎聖駕遶境的一大盛事。

也是內門籍的前高雄市議員林義迪指出，內門佛祖遶境活動從清朝嘉慶年間至今，已有超過200多的年歷史，除了佛祖神轎遶境外，各庄宋江陣頭的參與投入，以及成千上萬信眾秉香隨行的長龍陣式，也是活動成為全國10大慶典的重要關鍵。



▲成千上萬信眾秉香隨行的長龍陣式，也是活動成為全國10大慶典的重要關鍵。（圖／記者許薰方攝，2018.03.24）

24日的遶境活動，上午從內門紫竹寺出發，行經第1敬-金交椅、第2敬-龍潭、第3敬-湖仔內、第4敬-石坑內份、到第5敬-長寮埔中新宮，約11.4公里；下午從第6敬-横山、第7敬-大草埔、第8敬-石車、第9敬-菜公坑，約10.9公里，全程22.3公里。



▲高雄市政府觀光局長曾姿雯陪搭主轎押陣出巡。（圖／記者許薰方攝，2018.03.24）