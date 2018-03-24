波蘭墮胎恐入罪 萬人上街捍衛身體自主權

（中央社華沙23日綜合外電報導）波蘭政府計畫緊縮墮胎法規，引發上萬民眾今天上街抗議，歐洲理事會（Council of Europe）同時也警告，新法規與華沙當局的人權承諾背道而馳。

法新社報導，在華沙，男男女女手舉寫著「停止」的紅色大手標誌，其他牌示標語包括「我們要選擇，不要恐嚇」。

市政府發言人米沙西克（Bartosz Milczarczyk）表示，首都抗議民眾約為5萬5000人。米沙西克的頂頭上司、華沙市長隸屬於自由派在野黨。

親政府的國營電視台TVP則估計，抗議人數僅有數千。