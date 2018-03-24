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中央社

波蘭墮胎恐入罪 萬人上街捍衛身體自主權

中央社2018/03/24 16:24
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華沙23日綜合外電報導）波蘭政府計畫緊縮墮胎法規，引發上萬民眾今天上街抗議，歐洲理事會（Council of Europe）同時也警告，新法規與華沙當局的人權承諾背道而馳。

法新社報導，在華沙，男男女女手舉寫著「停止」的紅色大手標誌，其他牌示標語包括「我們要選擇，不要恐嚇」。

市政府發言人米沙西克（Bartosz Milczarczyk）表示，首都抗議民眾約為5萬5000人。米沙西克的頂頭上司、華沙市長隸屬於自由派在野黨。

親政府的國營電視台TVP則估計，抗議人數僅有數千。

這項「黑色星期五」示威也在全國各地上演，包括格丹斯克（Gdansk）、克拉科夫（Krakow）、波茲南（Poznan）、斯德丁（Szczecin）和弗羅茨瓦夫（Wroclaw）等地區。

身為兩個孩子母親的席瓦克（Agnieszka Siwek）在華沙表示：「我來這裡不是要談政治，而是要捍衛我們選擇如何處置自己身體的權利。」

50歲的席瓦克向法新社表示：「這也無關宗教。這攸關屬於基本權利的一項自由。」

在保守派占多數的波蘭國會，這項新法案有可能會通過，使墮胎不合法，唯有母親遭到強暴或身為亂倫受害者等情況下，才有例外。（譯者：陳乃瑜/核稿：徐崇哲）1070324

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