楊甦棣：川普政府須仔細檢視台灣安全需求

面對當前區域情勢，他在演講中指出，美國可以做得更多，川普（Donald Trump）政府需要仔細檢視台灣的安全需求；提供新一代戰機與更精密的反飛彈防禦系統應列為首要之務。同時，台灣海軍的實力也需要提升，加強防禦力。

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）中國崛起，對台威脅日益增加。前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣今天表示，川普政府需要仔細檢視台灣安全需求，提供新一代戰機及更精密的反飛彈防禦系統都應列為首要之務。

他表示，大多數的人會認為中國要瘋了才會對台灣發動武力攻擊，但中國國家主席習近平已顯出他對這個敏感問題有不顧後果的想法。

同時，楊甦棣說，美國不僅堅持、也強化對台灣的承諾。台灣一直是美國的可靠夥伴，台灣也可以對美國有這樣的期待，他有信心，美國將持續支持台灣與台灣人民。

談到川普與台灣的關係，楊甦棣認為，北京在北韓議題上不肯提供實質的幫助，大多數的觀察家並不感到意外，但這卻很可能讓川普更願意聽從國會的聲音，改善台美間的非正式關係。

此外，楊甦棣說，台灣必須坦率評估中國大陸快速軍事化對台灣、對鄰近區域造成的威脅。最好的情況是，新的前瞻思維能激發美台雙方針對台灣計畫獲得與美方能提供的，這兩者之間的落差，展開協商。

同時，他表示，台灣自製武器的計畫也必須針對這些落差中，美國不能或不願提供的武器。台灣的潛艦國造計畫就是很好的例子；重點是提高中國大陸對台採取軍事行動所需付出的代價。

楊甦棣也說，台灣必須盡可能尋找其他購買武器的管道；北京無疑會試圖勸退有意對台軍售的國家。另外，讓日本、越南、印度等區域內國家認知到，他們必須增強自己對中國軍事擴張的防禦能力，這也很重要。

他表示，中國企圖在東海與南海擴充軍力對其他鄰國也造成威脅。當中國大陸認知到，這種擴充主義帶來軍事、政治、經濟方面的壞處，中國大陸的領導人才會改採較為緩和的行動。（編輯：李信寬）1070324