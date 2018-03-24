NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈法稅改革上街頭　籲廢除稅務獎勵金陳琥開季一軍　定位為牛棚投手理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

王維中韓國職棒開幕先發 旗開得勝拿下勝投

中央社2018/03/24 16:26
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）韓國職棒NC恐龍隊台灣強投王維中，今天在南韓昌原馬山棒球場開幕賽登板先發對LG雙子隊，恐龍以4比2旗開得勝，王維中也成為在韓國職棒開幕戰拿下勝投的首位台灣投手。

王維中此役主投7局，共投出89球，其中62好球、27壞球，3振對手6次、被安打6支、四壞球保送1次。

南韓職棒（KBO）台灣時間下午1時進行開幕戰，南韓職棒台灣第一人，NC恐龍左投手王維中在馬山球場登板先發，出戰LG雙子隊。王維中在第一局表現完美，讓對手打出2個滾地球並且送出1K，最快球速達153公里，對手3上3下。

第2局上王維中似乎遭遇亂流，被接連敲出安打，LG雙子打者的一記左外野高飛犧牲打奏效，在壘上的跑者奔回得到一分，這也是他在韓職丟掉的第1分。王維中很快回穩，讓後兩名打者擊出內野滾地與今天第2次3振化解危機，前兩局用了26球。

恐龍隊友3局下靠著高飛犧牲打及安打，連續搶得2分，一直到7局上結束，王維中退場，恐龍以2：1暫時領先。王維中今天總計使用89球。比賽到9局上結束LG雙子攻勢，恐龍以4比2旗開得勝，王維中也拿下勝投，並成為在韓國職棒開幕賽拿下勝投的首位台灣投手。

昌原市長安商守告訴台灣媒體記者，王維中是十分優秀的選手，昌原市會鼎力支援他成為NC恐龍隊的當家主投，他本人也是王維中的忠實粉絲，也十分希望台灣球迷跨海到韓國看球賽、觀光旅遊。（編輯：高照芬）1070324

波蘭墮胎恐入罪 萬人上街捍...王維中7局失1分 王躍霖...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan