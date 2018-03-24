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台中校園老舊遊具　陳淑華促改善

記者柳榮俊／台中報導2018/03/24 16:38
▲議員陳淑華(右者)教育局視察學校遊具（圖／陳淑華提供 , 2018.3.24)
▲議員陳淑華(右者)教育局視察學校遊具（圖／陳淑華提供 , 2018.3.24)

台中市通過1400萬專款更新改善校園遊具設施，台中市議員陳淑華邀市府教育局官員視察學校遊具，希望能打造安全、友善的校園環境，同時陳淑華也建議市府逐年寬列預算，更新校園老舊遊具，試採用安全係數較高且能供行動不便孩子遊憩的共融式遊具，營造友善的校園空間。

近幾年，遊具成為媽媽們關注的焦點，希望市府能施作更符合安全的遊具給小朋友們玩。議員陳淑華表示，她是個媽媽，孩子也在讀小學，讓孩子在課餘時間，快樂、安全的遊樂，也推動營造安全的校園環境，更新校園老舊遊具，採用安全係數較高的遊具。

教育局體健科長劉姵君表示，市府有編列1400萬元專款，辦理校園遊具更新，汰換老舊不堪使用的遊具，因預算審查通過有延了二個多月，目前已加快腳步作業中。

何厝國小許金城校長表示，何厝國小的遊具從建校到現在已20幾年，老舊未更新，安全堪慮。

陳淑華指出，何厝國小的木造遊具雖然深具特色，但長年經過風吹雨淋，龜裂損壞嚴重，現場一部分遊戲設施已拉起封鎖線，而地面軟墊不僅破損凹陷，多處呈現高低不平的狀態，不堪使用；而學生家長則憂心孩子安危，屢屢陳情。

陳淑華要求教育局將何厝國小遊具更新案納入今年度預算案中，加速並優先辦理，給學生一個安全的學習環境。

陳淑華也建議，市府應全面打造共融友善校園，並試採用符合安全的共融式遊具，畢竟孩子的安全不能等。

關鍵字遊具何厝國小陳淑華
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