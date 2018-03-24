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中央社

傅崐萁轟中央 陳美伶：不會虧待花蓮

中央社2018/03/24 16:31
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮縣長傅崐萁今天表示，縣府救助觀光、石材產業相關政策，遭政務委員陳美伶否決；陳美伶回應，還沒看到縣府提案，只要符合規定沒有不支持理由，中央不會虧待花蓮。

花蓮縣政府計劃將民眾捐助地震善款中的新台幣8億元用在觀光、石材業紓困補助，引發爭議。傅崐萁上午召開記者會表示，昨天陳美伶全盤否決花蓮縣政府救助花蓮觀光、石材產業及周邊企業政策。他對於中央政府言行不一表達不滿，導致地方政府進退兩難。

傅崐萁說，花蓮觀光產業陷泥沼，中央說法卻是「陸客不來，與震災無關」。但震災是事實，首要之務是提供實際救助政策，擬定善款運用標準，讓花蓮運用並支持災民及命脈產業為輔，毋需打擊重建過程。

傅崐萁隨後到花蓮火車站迎接台積電觀光列車首發團，並與同團到訪的行政院花蓮震災救助及重建專案小組召集人、政務委員陳美伶言詞交鋒。

傅崐萁說，對觀光、石材業紓困補助是配合中央政策，希望陳美伶支持。陳美伶當場回應，還沒看到縣府提案，絕沒有否決；中長期的紓困方案要考量花蓮整體的未來發展，地震可能是短期的，有些長遠的必須要做處理；下週將召開第五次重建會議，只要符合規定，沒有不支持的理由。

她說，所有救災補助計畫都秉持「從寬、從速、從簡」的精神，經濟部、交通部對花蓮石材與觀光業受災程度都有掌握，包括花蓮縣政府及各單位提出的計畫都將於3月底通盤討論，錢要花在刀口上，做最有效的使用。(編輯:孫承武)1070324

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