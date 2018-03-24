傅崐萁轟中央 陳美伶：不會虧待花蓮

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮縣長傅崐萁今天表示，縣府救助觀光、石材產業相關政策，遭政務委員陳美伶否決；陳美伶回應，還沒看到縣府提案，只要符合規定沒有不支持理由，中央不會虧待花蓮。

花蓮縣政府計劃將民眾捐助地震善款中的新台幣8億元用在觀光、石材業紓困補助，引發爭議。傅崐萁上午召開記者會表示，昨天陳美伶全盤否決花蓮縣政府救助花蓮觀光、石材產業及周邊企業政策。他對於中央政府言行不一表達不滿，導致地方政府進退兩難。

傅崐萁說，花蓮觀光產業陷泥沼，中央說法卻是「陸客不來，與震災無關」。但震災是事實，首要之務是提供實際救助政策，擬定善款運用標準，讓花蓮運用並支持災民及命脈產業為輔，毋需打擊重建過程。