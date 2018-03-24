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中央社

王維中7局失1分 王躍霖：比想像中好

中央社2018/03/24 16:31
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者黃巧雯桃園24日電）台灣左投王維中效力韓職NC恐龍隊今天在開幕戰先發對戰LG雙子隊，7局飆6K僅失1分，Lamigo桃猿隊投手王躍霖看到弟弟的表現，直呼表現比想像中好。

中華職棒開幕戰今天在桃園開打，由Lamigo桃猿隊出戰中信兄弟，而效力於韓國職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中今天也在開幕戰先發。

王躍霖身為王維中的哥哥，今天早上特別向王維中說聲加油，「猛一波就好」，王躍霖透露，爸爸怕王維中有壓力，不敢特別跟王維中說鼓勵的話。

王躍霖儘管今天還需備戰開幕戰，但賽前練習時也特別注意時間，練習一結束就緊盯轉播，從第3局看起，儘管當時NC恐龍一度0比1落後，但他不擔心，認為才第3局。

王維中開幕戰首戰就繳出7局僅用89球，失1分、6次三振的成績，終場NC恐龍隊以4比2擊敗LG雙子，王維中成為在韓國職棒開幕賽，首位拿下勝投的台灣投手。

王躍霖表示，王維中用最省的球數投完7局，表現比想像中地好，但他認為重點是隊友有幫忙，連續3局都有雙殺。

看到王維中有好表現，王躍霖說：「王維中在韓職過得蠻適應，這樣就好，亞洲的球風、食物，可能會比較習慣。」

王躍霖稱讚，王維中今天無論是直球、速球或卡特球都很棒，他也觀察到王維中投到第4局時，投得越來越有自信、還會笑，「也在享受這個壓力吧」。

談到緊盯王維中投球，王躍霖表示，不會緊張，反而會幫他注意隊友守備以及裁判好球帶，他也發現韓職比賽節奏較快。

至於家人未來是否會安排到韓國看王維中比賽，王躍霖指出，王維中應該會安排，畢竟韓國離台灣較近，坐飛機3、4個小時就到。（編輯：方沛清） 1070324

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