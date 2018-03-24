王維中7局失1分 王躍霖：比想像中好

（中央社記者黃巧雯桃園24日電）台灣左投王維中效力韓職NC恐龍隊今天在開幕戰先發對戰LG雙子隊，7局飆6K僅失1分，Lamigo桃猿隊投手王躍霖看到弟弟的表現，直呼表現比想像中好。

中華職棒開幕戰今天在桃園開打，由Lamigo桃猿隊出戰中信兄弟，而效力於韓國職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中今天也在開幕戰先發。

王躍霖身為王維中的哥哥，今天早上特別向王維中說聲加油，「猛一波就好」，王躍霖透露，爸爸怕王維中有壓力，不敢特別跟王維中說鼓勵的話。

王躍霖儘管今天還需備戰開幕戰，但賽前練習時也特別注意時間，練習一結束就緊盯轉播，從第3局看起，儘管當時NC恐龍一度0比1落後，但他不擔心，認為才第3局。