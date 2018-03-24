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台中推性平　注入花博巧思辦大會考

記者柳榮俊／台中報導2018/03/24 16:56
▲社會局全國首創的「性平大會考」（圖／社會局提供 , 2018.3.24)
▲社會局全國首創的「性平大會考」（圖／社會局提供 , 2018.3.24)

台中市政府社會局全國首創的「性平大會考」活動，今年響應花博盛會將登場，融合聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」的簡稱「CEDAW」發想，取諧音「希朵」，寓意希望的花朵，盼性別友善觀念在台中市處處開花。副市長林依瑩表示，市府配合中央政策，從6大面向關注婦女福利與權益，透過寓教於樂的方式，盼讓大家認識CEDAW、理解性別議題、學習性別平等，也一起參與花博。

林依瑩今(24)日在社會局副局長陳仲良的陪同下，至市民廣場參加「希望的花朵、性平大會考」活動暨記者會，與來自全國各縣市的千名考生戴上「希朵花頭套」，鼓勵讓性平知識融入市民生活中。

林依瑩表示，市府配合中央政策，從女性社會參與、勞動與經濟、福利與脫貧、教育媒體與文化、健康與醫療、人身安全與性別友善環境等6大面向，關注婦女福利與權益；為落實CEDAW公約，市府致力推動地方性別平等培力、提升婦女權益行動方案及舉辦創意宣導活動等努力，也獲行政院「性別平等創新獎」及「金馨獎優等獎」肯定。

社會局表示，迎接今年花博盛會，市府並建立花博「性別友善環境評核指標」，由性別平等委員會委員黃瑞汝提案，經多次跨局處專案小組研商，花博期間除了廁所及專為孕婦貼心設計的場域，指標中還包括集(哺)乳室、適合推行娃娃車及輪椅的平坦路面與步道、提供女性農民及弱勢婦女販售機會等，積極推展落實性別友善。

社會局表示，聯合國通過「消除對婦女一切形式歧視公約」(簡稱CEDAW)，目的為保障男女在各方面享有平等權利，此公約被稱為「婦女人權法典」，台灣並於100年三讀通過CEDAW施行法，要求各級政府機關須採取立法或行政措施，消除性別歧視。

 

關鍵字性平花博會考
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