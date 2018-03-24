醫師也是器官受贈者 感念捐贈大愛

長庚大學表示，去年器官捐贈及病理解剖者有63位，大體老師有19位，總共82位；捐贈者來自各行各業及不同年齡層，有善解人意的小朋友、有散播歡樂的大學生、有辛勤工作的上班族，也有退休擔任志工的阿公阿嬤及享壽90歲的長者，他們在人生謝幕時選擇遺留大愛，讓更多生命延續，也引領醫學院學生們探索人體奧秘。

長庚醫療體系每年在清明節前夕都會舉辦「器官捐贈與大體老師追思大會」，今年更有近千人與會，感謝捐贈者無私的大愛精神，同時也向家屬獻上最深的敬意，氣氛感人，令人動容。

（中央社記者邱俊欽桃園24日電）「長庚器官捐贈與大體老師追思大會」今天在長庚大學舉行；受惠於肝臟捐贈的骨科醫師許維修，更表達衷心感謝，感謝捐贈者家人的無私，他矢志一生發揮更大遺愛。

今年出席活動中，有一名受惠於肝臟移植而獲新生的骨科醫師許維修。他自幼為B型肝炎帶原者，雖然每年都會關注健檢報告，但仍在去年面臨慢性B型肝炎急性惡化的襲擊，在肝膽科醫師建議下進行治療，但病況瞬息萬變，歷經昏迷的病程與先進的洗肝治療，所幸在與死神拔河下，受惠於大愛捐贈者的無私，才讓他從瀕死中獲得重生。

許維修說，相當感謝捐贈者的大愛，而這份難以回報的重生恩情，讓他更矢志能為社會做出正面貢獻。

長庚大學醫學系學生代表也上台獻花給捐贈器官的家屬代表，感謝大體老師無私無懼、慈悲寬納學子們劃錯的每一刀，學生們在手術台上觸摸窺探人體時，更時時保持謙卑與敬重的心情，感謝捐贈者的無私奉獻。

整個追思活動最後在長庚大學學生所演奏的樂章中圓滿落幕，捐贈家屬並前往校內的「遺愛人間」紀念牌前獻花，悼念他們摯愛而又偉大的親人，現場布置上千隻紙鶴，隨風飄搖，感謝捐贈者，更祝福因大愛獲得重生的受贈者，延續生命的美好，散播更多的遺愛。（編輯：方沛清）1070324