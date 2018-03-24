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台中糕餅節登場　買二送一別錯過

記者柳榮俊／台中報導2018/03/24 16:57
▲台中糕餅節台中場，現場糕餅業者推出買二送一超值回饋（圖／經發局提供 , 2018.3.24)
▲台中糕餅節台中場，現場糕餅業者推出買二送一超值回饋（圖／經發局提供 , 2018.3.24)

 2018台中糕餅節台中場次今(24)日在台中公園登場，響應今年11月花博盛會，超過30家在地優質糕餅業者推出買二送一超值回饋，首度共同展售各具巧思的花博糕餅，讓民眾搶先品嚐，消費滿額還可獲紀念品，現場並推出「糕餅疊疊樂」趣味遊戲，挑戰成功即可帶走精美禮品。副市長張光瑤出席共襄盛舉，邀請大家響應花博盛會，讓台中市及特色糕餅文化行銷至國際。

張光瑤表示，現在大家提到台中的印象不僅是第二大城，更是好住、好美、好多美食的城市，台中市糕餅公會集結會員創造了許多好吃又好看的花博糕餅，歡迎大家花博期間來看展，也能選購買台中糕餅當伴手禮，期待透過花博盛會，讓台中這個城市及糕餅產業站上國際舞台。

市府經發局表示，今日活動是市府今年度與台中糕餅公會共同舉辦的第一場糕餅展售活動，除了糕餅店家推出買二送一超值促銷，並為宣傳2018台中世界花卉博覽會將於11月3日登場，糕餅業者均帶著獨創的花博餅進行展售，獨特的外形及風味提供民眾多重感官享受，也預計將成為花博期間最熱銷的伴手禮之一。

現場同時也推出「糕餅疊疊樂」趣味遊戲，挑戰成功者可獲精美禮品，另外，消費滿800元更可將限量糕餅環保提袋帶回家，提袋由10家知名糕餅業者(元明食品股份有限公司、丰丹嚴選本舖、九個太陽、嘉味軒、沃農士股份有限公司、中台太陽堂、一草一木、茶與餅達人有限公司、采堂肴及大新太陽堂)與經發局共同開發設計。

經發局長呂曜志表示，台中市糕餅節系列活動已是年度重點活動，接下來將配合媽祖遶境舉辦大甲場次，豐原場次也將登場，歡迎民眾一起來品嚐台中糕餅的甜蜜好滋味，也將糕餅魅力行銷出去。

關鍵字糕餅節台中公園伴手禮
台中推性平　注入花博巧思辦大會考募兵面對面　役男轉服預官職涯優勢

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