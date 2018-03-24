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中央社

陸維權律師江天勇遭拘健康惡化 人權組織關切

中央社2018/03/24 16:49
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北24日電）中國政府去年以「煽動顛覆國家政權罪」罪名，判處維權律師江天勇有期徒刑2年，至今仍關押看守所中，並傳出健康惡化。聯合國人權組織23日發表聯合聲明，要求北京當局提供醫護治療。

綜合路透、美國自由亞洲電台中文網報導，聯合國多名人權問題專家和6個非政府組織23日發表聯合聲明指出，江天勇最近幾個月病情加重，記憶力嚴重衰退，身體很虛弱。他們擔心江天勇在看守所受到虐待，也未獲及時醫護。

聲明也對遭中國政府拘押的約250名維權律師和人權捍衛者表達關注。聲明指出，這些人往往被切斷與外界的一切聯繫。聲明呼籲中國政府提供醫療服務，讓他們和家人及律師見面。

日前在日內瓦參加聯合國人權會議的中國異議人士楊建利受訪時表示，由於中國在聯合國人權理事會的影響力，江天勇、王全璋等維權律師的狀況在正式會議上很少被提到，但江天勇健康惡化引起人權組織關注。

江天勇的妻子金變玲目前人在美國。她對自由亞洲電台表示，很擔心丈夫的身體。

她也提到，江天勇的妹妹最近兩個月曾兩度到長沙看守所探視。江天勇親口對妹妹說，記憶力衰退得很厲害，身體虛弱，而且虛胖。他所居住的看守所監舍共有28人，連站的地方都沒有，根本沒辦法運動。

她呼籲中國政府能改善丈夫的居住條件，並遵守諾言在今年8月底釋放他。

46歲的江天勇是受「709大抓捕」牽連的其中一名維權律師。2016年底，他前往長沙探望709案被捕律師謝陽的家屬，在乘坐高鐵回北京時遭警方抓捕，引起中國大陸維權界和國際關注。

江天勇去年11月被中國長沙中級人民法院一審宣判有期徒刑2年，剝奪政治權利3年。他當庭表示不上訴。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1070324

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