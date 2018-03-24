熬4年開幕戰先發蹲捕 王峻杰還有夢

（中央社記者謝靜雯桃園24日電）中職中信兄弟隊捕手王峻杰苦熬4年、走過膝傷開刀，今年春訓表現受肯定，首度在中職開幕戰先發蹲捕；他表示過程中難免會亂想，「但我還有夢，只要能在場上，就是很幸福的事情」。

王峻杰2013年加入兄弟隊後，是球隊相當期待的潛力球員，當年兄弟球隊開幕戰就是由他先發蹲捕，2013年總計72場出賽，打擊率2成47，但後來受左膝傷勢影響，沒能再有太多一軍出賽機會，直到2015年底接受左膝手術。

王峻杰坦言，2014、2015年時，因為傷勢一直沒能在一軍有太多機會，心裡難免會有許多想法，但左膝開刀後、想法改變，「只要還能在場上，就是很幸福的事情，會好好的珍惜」。