紫氣東來就是你 燕子燕子快點來

台灣常見的燕子為家燕、洋燕、赤腰燕，其中又以家燕數量最多，身為候鳥的牠們，春天到台灣築巢，夏天養大孩子，秋冬成群結隊的飛往南方過冬。隔年再重複循環，因此年年都能看到燕子在各地迅速飛翔的英姿。

台灣俗諺「狗來富，貓來起大厝」讓長輩對於自己跑來的小狗多了份疼愛，但貓來起大厝有各種說法，就無法像對待狗那般包容。不過有一位常見的嬌客，倒是人見人愛，巴不得牠每年都回。若是開店做生意，更是謹慎對待，望牠年年歸來，那就是燕子。

民俗中，若有動物來訪，皆有其背後意義，因為人們相信動物有靈性，不會無故造訪。春天萬物復甦，街邊的花多開得燦爛，誰也不輸誰，但你有注意屋簷多了新朋友嗎？燕子到你家築巢到底是福還是禍？

燕子，又稱玄鳥，自古以來就是吉祥的象徵。以蚊蠅為主食的牠，能有效地減少生活周遭的蟲子，人類不需要噴灑殺蟲劑就將蚊蠅消滅。燕子冬去春來的習性，被古人視為否極泰來，同時也具有經濟好轉的意思。過去以農立國，開春作物蓬勃生長，表示今年能有好收成。

燕巢除了有聚財的意象，也有人丁興旺的意思。坊間流傳自從燕子在自家屋簷築巢，家中的運氣開始好轉，隨著燕子年年返回，小生意做成了大生意。據說是因為燕子會挑選福地築巢，因此若見到燕子來築巢，大多不會驅離，甚至有些人在裝潢時就會留位子邀請燕子來築巢。

大家若有機會到位於台南中西區，前身為日本勸業銀行臺南支店的土地銀行，抬頭就能看到許多燕巢。（密集恐懼症患者，就不建議你們抬頭了）雖然有些人會覺得不乾淨，但是這非常符合銀行聚財的概念，而且人們會更相信銀行能將錢財好好守住。

許多商家更是歡迎燕子築巢，針對燕子將排泄物往屋外排出的特性，通常商家會自行在燕巢下方加裝紙箱或是擋板，一方面承接燕子的排泄物，另一方面也避免滴到路人或顧客。留住福氣又兼具環境衛生。

另外燕巢為泥土構成，也會有人用燕巢的泥土修補神像。由此就可看出燕子在傳統觀念上的重要。但去年常聽到有些人會刻意將燕巢打落，使得巢中雛鳥墜落死亡，母鳥返家見不到雛鳥，徘徊悲鳴，使人相當憤怒。若真要清理，也請等到燕子離巢再進行。

對於不喜歡鳥類或動物的朋友來說，燕子來訪不見得是一件喜事，雛鳥肚子餓時哀哀叫，或築巢時窸窣聲響，都可能導致失眠或心情煩躁。但人與萬物共存於此時此刻，彼此也都在調整如何能夠相安無事地活著，多點體諒，生活也會快樂的多喔。

資料來源：

燕子

燕子來我家

家燕

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