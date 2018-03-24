國際級攝影師王呈哲攝影展　板橋慈惠宮隆重開幕

榮獲法國巴黎PX3及美國IPA榮譽獎的知名廟會攝影師王呈哲， 2018年3月24日上午10:30於板橋慈惠宮舉辦「藝陣-存摺攝影展」開幕茶會，活動中將展出超過30幅作品，並邀請到全台超過六十尊的神明前來加持，並以傳統廟會文化中的謝神儀式與六獻禮款待，期能達到與神同行、眾人同樂、共享神恩的綜效。
外號「存摺」的王呈哲一早就在板橋慈惠宮內忙進忙出，除了佈置展覽，還必須隨時接駕從全台各地前來共襄盛舉的神明，王呈哲與他的好朋友們不時要大喊「進喔」，來接駕這些神明。而這次攝影展王呈哲除了希望藉由攝影讓大家了解傳統文化與藝陣之美，其中也帶著感謝「眾神護佑畢業」的意涵。
本次攝影展可分為五大類作品，分別是2017年湄洲媽祖巡安新北暨板橋媽渡臺、金虎爺、八家將、廟宇建築，及廟會活動現場，是由王呈哲自2013年開始，走訪全台廟宇進香及遶境時，以他慧眼獨具的洞察力，融合廟會儀式中跟拍時的精彩作品。
當天時間一到，王呈哲本人與板橋慈惠宮主委，以及民意代表、贊助廠商代表等人，共同舉行隆重的六獻禮，並恭讀疏文，感謝眾神明的護佑以及祈求這次的攝影展一切順利。
「藝陣-存摺攝影展」設展地點在板橋慈惠宮，搭乘捷運板南線到達府中站，由３號出口行走約五分鐘即可到達，即日起至４/14為展期時間，希望各位對台灣傳統文化有興趣的朋友，都能在這段期間到板橋慈惠宮觀賞王呈哲的精彩作品。
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