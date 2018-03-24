國際級攝影師王呈哲攝影展　板橋慈惠宮隆重開幕

榮獲法國巴黎PX3及美國IPA榮譽獎的知名廟會攝影師王呈哲， 2018年3月24日上午10:30於板橋慈惠宮舉辦「藝陣-存摺攝影展」開幕茶會，活動中將展出超過30幅作品，並邀請到全台超過六十尊的神明前來加持，並以傳統廟會文化中的謝神儀式與六獻禮款待，期能達到與神同行、眾人同樂、共享神恩的綜效。

外號「存摺」的王呈哲一早就在板橋慈惠宮內忙進忙出，除了佈置展覽，還必須隨時接駕從全台各地前來共襄盛舉的神明，王呈哲與他的好朋友們不時要大喊「進喔」，來接駕這些神明。而這次攝影展王呈哲除了希望藉由攝影讓大家了解傳統文化與藝陣之美，其中也帶著感謝「眾神護佑畢業」的意涵。