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親子按摩　散發「幸福賀爾蒙」

記者柳榮俊／台中報導2018/03/24 17:08
▲嬰幼兒按摩示範吸引百對家長參加（圖／弘光科大提供 , 2018.3.24)
▲嬰幼兒按摩示範吸引百對家長參加（圖／弘光科大提供 , 2018.3.24)

弘光科技大學幼兒保育系與IAIM台灣國際嬰幼兒按摩協會，24日在台中市大甲婦女福利服務中心舉辦「107年度親子按摩樂」活動，邀請100對0至6個月的寶寶與父母參加，專家現場教家長如何透過替寶寶按摩促進健康，增進親子親密關係。25日在弘光科大舉辦「撫觸，親子關係與嬰幼兒健康」國際研討會，讓國內更多父母及嬰幼兒照顧者，認識及應用親子按摩。

親子按摩樂，參加人員有加拿大、新加坡、比利時、葡萄牙、香港、越南、馬來西亞等國的專業師資，由弘光科大副校長蘇弘毅、幼保系主任趙蕙鈴與來自加拿大的總會教育理事Sylvie Hetu女士共同開場。

活動一開始，便先向在場的爸媽介紹親子按摩，以及按摩的好處，接著，由國際嬰幼兒按摩協會認證講師(CIMI)帶領分組示範，教導家長們從寶寶最容易接受的腿部開始進行按摩。家長與寶寶一對一的眼神交流，親密肢體接觸下小寶貝扭動身體咯咯笑，現場洋溢著幸福感。

副校長蘇弘毅表示，IAIM(國際嬰幼兒按摩協會)是一個全球性的非營利組織，總會設在瑞典，分會已經遍佈全世界70多國，主要培育0到12歲幼兒照顧與教育的專業人才，創新嬰幼兒的照顧專業及品質，致力於推廣親子按摩的專業，同時提升家庭的教養功能，「幼保系與IAIM台灣國際嬰幼兒按摩協會活動，就是希望讓寶寶得到更好的成長機會，讓父母享受更多親職樂趣。」

趙蕙鈴指出，親子按摩可以促進小寶貝的身心發展、降低腸絞痛與脹氣發生次數，也能緩解壓力、增加寶寶吸收營養等，但是很多父母忙於工作卻疏忽，因此，藉由這次活動宣傳，也增進親子間的親密關係和依附感情。她建議，按摩前可以讓寶寶聽到雙手摩擦的聲音，知道「等等要按摩了」，然後與寶寶進行眼神接觸，再動手按摩腿部、腹部或背部，專心觀察寶寶表達的訊息。

「實證研究指出，父母多幫寶寶按摩可以讓彼此產生『幸福賀爾蒙』，可了解寶寶的情緒反應與各項發展。」趙蕙鈴強調，育兒過程中家長懂得親子按摩的理論與實務，可以真正體會寶寶一對一的親密互動，透過與寶寶的眼神交流、說話等溫柔互動，讓彼此獲得幸福踏實的感受。

參加活動的媽媽說，之前在書籍、網路曾看過親子按摩，在月子中心時，護理師也曾教導，可以幫助寶寶安定情緒、減少脹氣等，但一開始操作有點怕怕的，「參加這個活動，有專業師資教學，可以讓我更順手，也增加親子親密關係。」

關鍵字弘光科大按摩賀爾蒙親子關係
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