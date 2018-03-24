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打造智慧教室　機器人「入親」校園

記者李春台／桃園報導2018/03/24 17:46
高安邦強調，在工業4.0的時代，從AI到AI+，面對新興數位科技，以不變應萬變的教育將讓孩子的未來成為過去式。我們融合跨學科知識整合設備與師資，走在數位教育的進行式。以前瞻的視野，培養孩子引領潮流的能力。（影片由桃園國小提供）

桃園市教育局在各級學校打造智慧教室，全面推動創造力、機器人、創客聯盟及科學教育等計畫。今(24)日在桃園國小親職日，得到家長和小朋友的親身驗證。機器人Zenbo除了熱城迎接桃園市教育局長高安邦，同時還和幼兒園的小朋友親切互動，儼然已經是桃園國小的一份子。

高安邦指出，呼應十二年國民教育新課綱，桃園市落實程式設計學習，提升學生運算思維與資訊科技應用能力。高安邦說，像今天桃園國小的親職教育日，我們在幼兒園可以看到很精彩的機器人引領進場，機器人還有非常豐富的臉部表情，顯示出機器人並不是一部硬梆梆的機器而已，而是一種人性化的、具有情感性表達的裝置。小朋友對機器人的教學，都有非常大的興趣，那麼最重要的是，我們希望透過機器人融入教學，吸引孩子的注意。我看到，特別是機器人說故事的部分，比動畫、電影還要更生動，因為孩子可以跟機器人做互動，這也是跟以往傳統欣賞電影的方式之間最大的不同。這種互動式的教學，在我們桃園市應該是可以成為一種主流。

高安邦強調，在工業4.0的時代，從AI到AI+，面對新興數位科技，以不變應萬變的教育將讓孩子的未來成為過去式。我們融合跨學科知識整合設備與師資，走在數位教育的進行式。以前瞻的視野，培養孩子引領潮流的能力。

桃園吳國小校長吳雅芬也說，前瞻數位教育在桃園扎根，我們期望的是跨學習階段的課程銜接，培養更多未來的人才，與桃園物聯網中心、航空城以及亞洲矽谷計畫無縫接軌。

關鍵字桃園國小zenbo高安邦吳雅芬智慧教室
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