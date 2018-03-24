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中央社

網協改選完成 廖裕輝連任理事長

中央社2018/03/24 17:07
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北24日電）中華網球協會今天進行改選，現任理事長廖裕輝以96.5%的得票率順利連任，而運動選手理事方面，現役球員共有3人參選，最後僅雙打好手李欣翰以吊車尾的第7名上榜。

今天上午10時網協在台北體育館3樓視聽會議室進行改選，在改選前有民眾發言，暗喻2016里約奧運中華代表團副總領隊、奧會副主席蔡賜爵，若當選理事後可否罷免，但蔡賜爵並未報名參選網協理事，經協會解釋後改選順利進行。

網協改選採會員直選，協會共有481名會員，今天總計發出371張選票，其中廖裕輝囊括358票，僅13張廢票，得票率達96.5%，而人在北京出差的他並未出席，秘書長劉中興表示，待理事長返國後，會儘速召開理事會，將針對副理事長、常務理事以及協會幹部的聘任做出決議。

這次網協運動理事當中，現任球員包括李欣翰、陳迪與楊宗樺等3人參選，最後僅李欣翰以93票、排名第7當選，而陳迪拿下63票排名第8，是運動員理事候補第1順位。

劉中興表示，這次網協改選完全配合國體法精神，不但首度將團體會員納入協會，理事長也由全體會員直選，而運動理事7席當中含括現役、退役國手與國際裁判，對於網協未來展望與計畫，得等到廖裕輝返台後再對外說明。（編輯：張銘坤）1070324

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