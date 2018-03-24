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中央社

中職首度開幕戰先發 林立不緊張

中央社2018/03/24 17:05
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者黃巧雯桃園24日電）中華職棒Lamigo桃猿隊林立去年才加盟猿隊，今天開幕戰首度先發上陣，林立表示，不會緊張，希望上場能打出好成績，幫助球隊贏球。

Lamigo桃猿隊去年季中選秀第二輪挑中林立，林立隨後加盟猿隊，同年8月底首度在一軍出賽，總計出賽13場，47個打數，16支安打，包括2發全壘打，打擊率3成40。

談到開幕戰首度先發，林立並不緊張，儘管教練未事先告知，但他認為教練應該有其考量，希望自己能保持在熱身賽的感覺，「不會太強求自己要表現到什麼情況，只要求自己把該做的事情做好」。

至於開幕戰先發的感覺，林立認為，與去年初登板以及總冠軍賽出賽的感覺一樣，都希望上場能打出好成績、幫助球隊贏球。

對於今年球季目標，林立表示，期許自己能夠健康面對第一個完整的球季，也希望成績穩定、不要起伏太大。

由於林立去年打席數不多，今年仍具有爭奪新人王的資格，林立並不多想，直說「交給上帝來安排」。

林立強調，有上場才有機會爭取新人王獎項，但也須表現好才有機會，因此只要有上場就會好好表現，不會強求。

Lamigo桃猿隊今天公布開幕戰先發名單，洋投道恩斯掛帥主投，第一至九棒依序為藍寅倫、林立、王柏融、林泓育、陳俊秀、郭嚴文、廖健富、詹智堯以及余德龍，其中，林立、廖健富皆是首度在開幕戰中先發，廖健富締造開幕戰先發最年輕捕手的紀錄。（編輯：方沛清）1070324

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