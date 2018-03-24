大武部落橋梁重建　108年可望完工

98年莫拉克颱風重創屏東縣霧台鄉大武部落唯一對外交通「霧台-大武聯絡道」，災後政府雖有投入預算辦理修復，惟跨越隘寮北溪的霧大二號橋於105年6月又遭豪大雨沖毀，影響當地對外交通甚鉅，為提供部落族人有一條安全回家及對外聯結的道路，行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑23日下午第3度帶隊視察霧大二號橋規劃情形。

行政院南部中心副執行長許國華、原住民族委員會公共建設處簡任技正周錫蔚、農委會水保局臺南分局分局長傅桂霖、屏東林管處處長張偉顗，以及屏東縣霧臺鄉鄉長杜正吉、屏東縣縣議員顏金城等會同勘查。

黃義佑說，105年6月11日豪大雨沖毀霧大二號橋，造成大武村民500多人受困，他隨即派員勘查霧台災情，並於105年6月24日在南部中心召開跨單位協調會議，決議搶建通行的涵管便橋日後「即壞即修」，同時規劃適當地點興建長久堅固性橋梁，以利民眾通行。

一年半來行政院南部中心主動邀集中央及地方單位召開4次協調會及2次現勘，建立各單位溝通及合作平台，促成原民會編列約9000萬元興建橋梁、水保局編列約4900萬元治理野溪，以及屏東林管處持續監測上游崩塌地變化與野溪土砂產出情形。黃義佑非常感謝原民會、農委會水保局/林務局及屏東縣府等單位發揮合作綜效，共同解決地方多年的問題。

許國華副執行長表示，一年半來多次前往屏東縣政府工務處了解霧大二號橋重建進度情形，潘孟安縣長對本案也十分關切，特別補助150萬元進行評估新設規劃橋梁重建之可行性。南部中心執行秘書(前行政院莫拉克重建會代理處長)劉敬宗指出，目前涵管便橋汛期時常遭暴漲洪水沖毀，期望屏東縣府團隊能加速橋梁規劃工作，盡早發包執行及如質如期完工，讓部落族人免受颱風豪雨災所造成孤島威脅。

周錫蔚簡任技正說，為照顧部落族人，原民會已於107年2月8日核撥霧大二號橋重建工程規劃設計經費352萬元，將依縣府規劃設計情形，核撥工程經費，感謝行政院南部中心黃執行長持續關切霧大二號橋重建工程案，不遺餘力整合中央相關單位投入資源，強化新建橋梁的抗洪能力。



農委會水保局臺台南分局長傅桂霖強調，新建橋梁位於隘寮北溪支流，上游野溪坡度約19~38%，倘若發生豪大雨易導致土砂災害，進而影響橋梁安全，因此水保局臺南分局今(107)年3月辦理第一期鋼管壩之攔砂工程，預定今年11月完工，可減少土砂沖擊霧大二號橋，以提升用路人安全。108年再辦理新設潛壩及河床穩固工程。

農委會林務局屏東林管處張偉顗處長表示，自105年6月至107年3月期間，持續觀測大武野溪上游林班地，目前崩塌地無明顯變化，野溪土砂量無新增情形，後續復育策略採自然復育方式。

杜正吉鄉長表示，每逢颱風豪雨，霧大二號橋址便道常遭暴漲野溪沖毀，大武部落成為孤島，影響部落族人生活生計產業甚鉅，感謝行政院南部中心黃執行長多次居中協調中央相關部會，促成霧大二號橋重建工程，鄉公所責無旁貸，兼顧重建效率與品質，加速辦理重建工程，讓村民早日有條安全回家的路。

霧大二號橋重建工程規劃於原橋址下游處約100公尺處興建預力橋梁，橋長約113.5公尺，單跨35.5公尺，橋墩淨高至少10公尺，可增加通洪斷面，總工程經費約9000萬元，工期450天，期望於108年年底前完工。