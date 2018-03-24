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中央社

俄毒害間諜案 歐盟將進一步懲罰

中央社2018/03/24 17:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社布魯塞爾24日法新電）歐洲聯盟官員表示，針對前俄國雙面間諜斯克里帕爾在英國遭毒殺未遂一事，歐洲各國最快將在26日進一步懲罰俄國，向莫斯科當局施加外交壓力。

歐盟各國領導人峰會昨天在比利時布魯塞爾進行，對於斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）在英國索爾茲伯里巿（Salisbury）遭毒害事件，各國同意召回歐盟駐俄國大使。

倫敦當局評估俄國「極可能」犯下這起毒害案，獲得歐盟領導人一致支持後，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）今天說，蘇聯製的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害案是「對歐洲主權的攻擊」。

在英國首先驅逐喬裝成外交官的俄國情報人員後，一些歐盟成員國也在考慮跟進。德國總理梅克爾（Angela Merkel）指出，為了因應這起毒殺未遂攻擊，進一步的協同行動將是「必要的」。

是否驅逐俄國外交官的問題將留給個別歐盟成員國決定，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）說，驅逐俄國外交官的行動預計最快在26日展開。

但對於懲罰俄國應達到怎樣的程度，歐盟內部依然存在分歧，奧地利則已排除驅逐俄國外交官的手段。圖斯克表示，目前尚不清楚會有多少國家加入這項懲罰措施。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070324

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