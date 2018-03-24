俄毒害間諜案 歐盟將進一步懲罰

（中央社布魯塞爾24日法新電）歐洲聯盟官員表示，針對前俄國雙面間諜斯克里帕爾在英國遭毒殺未遂一事，歐洲各國最快將在26日進一步懲罰俄國，向莫斯科當局施加外交壓力。

歐盟各國領導人峰會昨天在比利時布魯塞爾進行，對於斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）在英國索爾茲伯里巿（Salisbury）遭毒害事件，各國同意召回歐盟駐俄國大使。

倫敦當局評估俄國「極可能」犯下這起毒害案，獲得歐盟領導人一致支持後，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）今天說，蘇聯製的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害案是「對歐洲主權的攻擊」。