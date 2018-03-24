力助弱勢孩童　林俊憲青商會攜手支持食物銀行

台南市成功國際青年商會及立委林俊憲愛心不落人後，與台南各善心人士及團體，共同支持並參與「安得烈食物銀行」的善舉，今（24）日並舉辦愛心募資捐贈活動，由林俊憲辦公室主任蔡筱薇率領服務處團隊協助募集物資組成食物包，期望能夠幫助弱勢家庭的孩童順利成長。

中華安得烈慈善協會以「關懷弱勢、教育推廣、急難救助、災害援助」為四大服務宗旨，以弱勢家庭孩童為關懷服務對象，幫助在貧困環境中的孩童脫離飢餓，兼顧其生理健康和心靈成長。

成功國際青年商會長王進南表示，「窮不能窮教育，餓不能餓孩子。」他認同安得烈慈善協會推動「安得烈食物銀行」的計劃，將方便食用及長期保存且富含營養的食物組合成「膳糧食物包」，援助在成長階段的貧困學童。