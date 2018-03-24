力助弱勢孩童　林俊憲青商會攜手支持食物銀行

台南市成功國際青年商會及立委林俊憲愛心不落人後，與台南各善心人士及團體，共同支持並參與「安得烈食物銀行」的善舉，今（24）日並舉辦愛心募資捐贈活動，由林俊憲辦公室主任蔡筱薇率領服務處團隊協助募集物資組成食物包，期望能夠幫助弱勢家庭的孩童順利成長。
中華安得烈慈善協會以「關懷弱勢、教育推廣、急難救助、災害援助」為四大服務宗旨，以弱勢家庭孩童為關懷服務對象，幫助在貧困環境中的孩童脫離飢餓，兼顧其生理健康和心靈成長。
成功國際青年商會長王進南表示，「窮不能窮教育，餓不能餓孩子。」他認同安得烈慈善協會推動「安得烈食物銀行」的計劃，將方便食用及長期保存且富含營養的食物組合成「膳糧食物包」，援助在成長階段的貧困學童。
林俊憲表示，家庭收入不高，孩子吃不飽、穿不暖，這問題對於正在發育中的孩童影響最大，非常感謝成功青商會與安得烈慈善協會推動這個對社會很有幫助的活動，一同幫助這些有需求的孩子，也期勉這樣有意義的活動能夠持續推動下去，帶給社會更多溫暖與希望。
蔡筱薇也說，感謝成功青商會與安得烈食物銀行的長期合作，透過共同募集食物物資的行動，藉由長期關懷、並輔以食物包援助，協助清寒及弱勢家庭孩童能夠健康成長且免於飢餓。 她也呼籲有意回饋社會的善心單位，能夠共同響應，幫助這些孩童的家庭度過困境，找回重新出發的力量。