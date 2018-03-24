管中閔案 教部：會議紀錄公布後盡速處理

陳焜元也提到，近來國立大學校長遴選多有爭議，教育部已在檢視相關法規，未來將進行檢討和修正，包括校務會議與遴選會的權責、利益迴避與自律、資訊揭露等，都會廣泛地邀集學者專家，進行細緻的討論。

教育部人事處長陳焜元受訪表示，「做適法性處理」必須有明確的事實和紀錄做依據，會等待台大公布今天校務會議的紀錄後，盡速去慎重瞭解、往下做必要的後續處理。

台大今天召開校務會議，有5個提案與校長遴選有關，包括「成立本校校長遴選爭議調查小組案」、「校務會議應僅依其權責檢討本次校長遴選過程並推動修訂本校遴選規章以致和衷共濟」、「應認定本次校長遴選程序因瑕疵而無效」、「建請本校遴選委員會及相關行政單位就遴選疑義提供資料及報告案」，以及「學術倫理委員會向校務會議報告管中閔教授發表論文似涉不當引用疑義案」。

校務會議代表經過討論，認為校長選舉過程若有問題，也需要在公布結果後再依法討論，因此主張不宜在選舉結果公布前有相關討論。經過逐一無記名表決，上述5案都遭到擱置。當初提案召開校務會議討論遴選爭議的學生代表童昱文等人，對5案全遭擱置感到遺憾，並呼籲教育部應負起適法性監督的責任。

台大校務會議負責議決校務重大事項，由行政主管、各學院代表、教師代表、研究人員代表、助教代表、職員代表、工友代表、學生代表等組成，總共有172席，上午9時正式開會有118人出席。依「大學法」第9條，遴選校長是「校長遴選委員會」的職責，今天會中也有多位代表認為法規上，校務會議不適合干涉校長遴選結果。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，後續傳出擔任企業獨立董事、論文案等爭議，至今教育部仍未發給管中閔正式聘書。

管中閔本月23日發出聲明，要求教育部在3月底前決定是否聘任。教育部次長林騰蛟則說，待台大召開校務會議後，就會參考會議結論，加上教育部掌握的相關資訊做評判，盡快「做適法性處理」。(編輯:孫承武)1070324