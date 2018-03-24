台灣文學史圖文童書版 說起台語

（中央社記者羅苑韶台北24日電）台灣文學館首度將台灣文學的歷史以圖文童書的方式呈現，「小森筆記：自然書寫的時光」同時出台語版本，台文館長廖振富表示，希望藉此可增進和培養小朋友的母語能力。

「小森筆記：自然書寫的時光」和台語版由國立台東大學兒文所和台灣師大台文系團隊合作，由林佳靜負責撰文、插畫家劉伯樂擔任繪圖，介紹台灣從事自然書寫的作家，及他們撰寫的故事，從植物、昆蟲、蝴蝶、鯨豚，甚至生活周邊的菜市場等不同書寫場域。

台東大學兒文所長游珮芸今天在台北的發表會，介紹本書發想過程，主角是高一、還不確定長大要做什麼的女孩小森，她剛搬到花蓮，以嶄新的眼光觀察周遭。