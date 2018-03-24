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中央社

台灣文學史圖文童書版 說起台語

中央社2018/03/24 17:24
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者羅苑韶台北24日電）台灣文學館首度將台灣文學的歷史以圖文童書的方式呈現，「小森筆記：自然書寫的時光」同時出台語版本，台文館長廖振富表示，希望藉此可增進和培養小朋友的母語能力。

「小森筆記：自然書寫的時光」和台語版由國立台東大學兒文所和台灣師大台文系團隊合作，由林佳靜負責撰文、插畫家劉伯樂擔任繪圖，介紹台灣從事自然書寫的作家，及他們撰寫的故事，從植物、昆蟲、蝴蝶、鯨豚，甚至生活周邊的菜市場等不同書寫場域。

台東大學兒文所長游珮芸今天在台北的發表會，介紹本書發想過程，主角是高一、還不確定長大要做什麼的女孩小森，她剛搬到花蓮，以嶄新的眼光觀察周遭。

游珮芸表示，考量故事和畫面，又加入議題，把新聞事件也放進來，例如美濃反水庫和齊柏林墜機身亡，讓本書呈現更多面向。

透過小森的大自然經驗、及關懷自然保育的探索，及她與立志要當攝影師的朋友對話，她確認自己長大後要成為自然書寫作家。

書中引領小森認識不同領域自然書寫的作家，名單及其作品列在書末，包括吳明益「迷蝶誌」、沈振中「老鷹的故事」、廖鴻基「討海人」、劉克襄「男人的菜市場」等等。

廖振富在發表會上表示，本書原型來自簡義明「寂靜之聲--當代台灣自然書寫的形成與發展（1979--2013）」，隸屬33冊「臺灣文學史長編」的一部，希望可拉近嚴肅論文與民眾的距離，讓文學教育向下扎根。（編輯：張銘坤）1070324

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