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中央社

北市民調：近7成民眾滿意交通狀況

中央社2018/03/24 17:37
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北24日電）台北市政府研考會公布107年民調結果顯示，受訪民眾中，69.2%「滿意」或「非常滿意」北市交通狀況，「不滿意」或「非常不滿意」者則為23.4%。

研考會在網站上公布這項問卷內容與民調結果。被問到在台北市較常使用的交通工具，67.8%與54.9%的民眾較常以捷運、公車代步，較常以機車、自用車代步的民眾則分別占24.5%與21.7%。

受訪民眾中，每週至少搭乘一次公車的民眾比例最高，占26.2%；21.9%民眾每天搭公車，15.1%民眾每月搭1到3次公車，合計63.2%民眾每月至少搭乘一次公車。

整體而言，「滿意」或「非常滿意」北市公車服務品質的民眾達82.4%。至於不滿意的原因，68.3%民眾認為公車司機行駛狀況不佳，有過站不停、急煞車猛起步、車未停妥就開門等情形；46.2%民眾則認為，駕駛服務態度不佳。

市民居住問題方面，81.3%受訪民眾住在自己或家人的房子，僅14.3%自行租屋。民眾對市府解決居住問題的表現意見分歧，滿意與不滿意者分別占22.8%與23.7%。

不滿意市府解決居住問題表現的民眾，47%反映房價過高，34.6%民眾認為，還是沒有解決居住問題。

北市府推動「包租代管」住宅政策，鼓勵民眾把多餘的房屋交給政府找的廠商承租管理，用低於市價的租金，租給有需要的人。然而，69.6%受訪民眾表示，不知道有這項政策。

對這項政策，55.2%受訪民眾表示「支持」或「非常支持」，「不支持」或「非常不支持」的民眾則占21.8%。（編輯：方沛清）1070324

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