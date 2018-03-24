拒做犬儒 傳北大校慶前元培學院正副院長請辭

文章內容雖未批評中國現行政治體制，但卻包含「自由從來不是天上掉下來的，而是有骨氣的人們付出沉重的代價換來的」等字句。

根據推特消息，李沉簡在22日發出文章，隨後微信公眾號「大帥直通車」於當天下午6時轉載，但40分鐘後公眾號就被關閉。這篇文章目前也被中國通訊軟體微信（WeChat）下架。

海外華人與中國異議人士近日在推特（Twitter）熱議李沉簡所撰寫的「挺直脊梁拒做犬儒」文章。

文章還提到，從文字獄到株連十族，當敢於「一士之諤諤」的人被消滅的時候，負淘汰的結果自然剩下的是「千士之諾諾」。在這種千年嚴酷的條件下，人們甚至被剝奪了保持沉默的權利，而被迫加入諂媚奉承的大合唱。

文末更呼籲「即使做不到振臂一呼，以筆為旗與懦弱卑微做不妥協的抗爭，也至少做到不出賣人的起碼尊嚴和思想獨立。北大人、元培人當共勉。」

中國文革傷痕文學作家馬老鬼（本名馬波）下午在推特上發文表示，轉貼這篇文章後，微信遭封鎖。另外，中國網路論壇「知乎」上也無法搜尋「李沉簡」相關內容。種種跡象顯示，文章已挑動北京當局敏感神經。

雖然網上傳出，李沉簡、鄂維南、張旭東等人已集體請辭，但截至發稿，元培學院官方網站上的「學院領導」名單並未異動，更新時間停留在2015年9月10日。

據網上資料，北京大學於2001年9月20日啟動以已逝校長蔡元培命名的教學改革計畫，由導師指導學生自由選擇主修科目，類似台灣不分系制度。元培學院是元培計畫的產物。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1070324