新北市送子鳥學堂 提供視障者育兒指導

顏維貞表示，視障者要多利用觸覺和「本體覺」，本體覺就是關節要接觸到物體，要有擠壓感，關節可明顯承受到物體重量的感覺，過程中，再輔以其他聽覺、嗅覺甚至味覺。

「新北市送子鳥學堂」今天首次開課，由職能治療師顏維貞指導視障者父母抱嬰幼兒的技巧，過程中，包括左手如何托住頭部，右手如何抱住屁股，都是訣竅。

（中央社記者黃旭昇新北24日電）視障者眼睛看不見，生活不方便，要養兒育女更艱辛，新北市府開辦「送子鳥學堂」，由職能治療師和專業保母提供育兒指導，還會由老師說明和到府實作，讓育兒過程不再恐慌無助。

今天參加的學員中，「憲哥」因車禍傷到視神經雙眼全盲，他的妻子「純純」因先天性視障，只有光覺和稍微能辨識大影像，他受訪表示，會擔心將來無法看管好孩子。

兩夫妻正準備迎接新生命，產檢胎兒正常，但卻為了如何餵奶、換尿片傷腦筋且焦慮。

「純純」受訪時表示，明眼新手媽媽可透過媽媽教室或網路教學影像學習育兒技巧，她只能用聽覺、觸覺和嗅覺學習帶寶寶，比較擔心孩子出生後，無法全方位照顧孩子安全。

新北市有視障者8000餘人，今天共參加16名學員，有一位31歲「弼盛」因早產全盲，他表示，雖然還沒有女朋友，但仍憧憬戀愛和婚姻，所以想學習如何育兒。

視障者第一次學習，難免手忙腳亂，學員在老師指導時，也透過點字輔具實習加強印象，同時，以假娃娃模擬抱嬰兒的過程。

市府社會局長張錦麗表示，育兒是父母共同的責任和甜蜜負擔，委託愛明發展中心辦理「新北市送子鳥學堂」，邀職能治療師、專業保母、生活技能師、護理師和定向師，以淺顯易懂及實務操作，透過點字版輔具，讓視障者學習育兒技巧。

除主題課程，也結合育兒指導員到家服務，協助視障者在家中實際操作，從孩子哭聲覺察需求、如何沖泡牛奶等，讓視障也能安心育兒。（編輯：黃于）1070324