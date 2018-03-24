兄弟土投先發人選確定 王則鈞不再怕失敗

（中央社記者謝靜雯桃園24日電）中職中信兄弟隊本季本土先發投手輪值確定由蔡齊哲、王則鈞扛起，王則鈞近3個球季表現不穩定，今年重返先發，雖曾質疑自己，「但我等這個機會這麼多年了、要好好把握」。

兄弟本季先發投手輪值，除了3名洋投外，最後兩名本土先發人選確定，總教練史耐德表示除了蔡齊哲外，另一名本土先發投手將由王則鈞扛起，「他去年在二軍就已經投出不錯的成績，投球越來越穩定，展現出氣勢、以及對於棒球的熱情」。

王則鈞2013年被兄弟隊選進，2014年一軍出賽21場（11場先發），戰績2勝5敗，防禦率4.64，但2015年到2017年間，成績不穩定，去年直到季末才又回到一軍出賽；王則鈞表示，拚回先發一直都是目標，期間家裡也有發生一些事情，多少影響到球場表現，但也因此更想要拿出表現給大家看。