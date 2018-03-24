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中央社

兄弟土投先發人選確定 王則鈞不再怕失敗

中央社2018/03/24 17:50
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯桃園24日電）中職中信兄弟隊本季本土先發投手輪值確定由蔡齊哲、王則鈞扛起，王則鈞近3個球季表現不穩定，今年重返先發，雖曾質疑自己，「但我等這個機會這麼多年了、要好好把握」。

兄弟本季先發投手輪值，除了3名洋投外，最後兩名本土先發人選確定，總教練史耐德表示除了蔡齊哲外，另一名本土先發投手將由王則鈞扛起，「他去年在二軍就已經投出不錯的成績，投球越來越穩定，展現出氣勢、以及對於棒球的熱情」。

王則鈞2013年被兄弟隊選進，2014年一軍出賽21場（11場先發），戰績2勝5敗，防禦率4.64，但2015年到2017年間，成績不穩定，去年直到季末才又回到一軍出賽；王則鈞表示，拚回先發一直都是目標，期間家裡也有發生一些事情，多少影響到球場表現，但也因此更想要拿出表現給大家看。

王則鈞表示，今年春訓訓練上沒有做什麼太大的改變，但投手教練和首席教練丘昌榮帶給他不小影響，「投手教練很像心理諮商師，他跟我說在球場上就是要夠兇，把打者的氣勢壓下去」，這也是他認為今年自己比較不同的地方。

至於丘昌榮的一席話，也帶給他不小啟發，「他跟我們年輕選手說，不要害怕失敗，失敗就重新再來，在場上要更大膽一點」；今年重返一軍先發輪值，王則鈞表示，一開始也有問自己真的能夠做到嗎？「後來告訴自己，我等這個機會等這麼多年了，機會來了就要好好把握」。（編輯：張銘坤）1070324

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