推廣台灣茶文化 蔡培慧促文化部與農委會合作

她說，當台灣茶進入全球商品化的時代後，種茶、製茶到品茶，變成需要高度技藝與文化品味的產業，不管是從事種茶、製茶還是賣茶的人，都要懂茶，還要懂得喝茶。

出身於日月潭紅茶產區南投縣魚池鄉、長期關心農業發展的蔡培慧告訴中央社記者，台灣茶文化在400年前隨著閩粵移民帶入台灣，但特別之處在於台灣茶在18世紀就開始大量出口，成功走跳世界。

她表示，台灣在北、中、南、東的高山、丘陵與台地，陸續發展出多樣茶種與經營型態的生產區，並孕育了非常深厚的茶社會內涵，有供應本土廣大消費需求的綠茶、有順應當地風土發展出來的膨風茶、或是專門於特有品種和發酵技術的烏龍茶、跟走過大規模出口，成功開發新市場的紅茶等。

蔡培慧說，台灣還有族繁不及備載的各種茶產業，同樣也有各類喝茶的文化與茶藝，不同的茶種，泡茶與喝茶的方式就不一樣，還有年輕人深愛的手搖茶，也是其他各國所沒有的特殊文化，目前正行銷到全世界。

她表示，台灣茶在世界各國來說是優質的茶，反映在比較好的出口價格，因此她希望能夠進一步推廣茶文化，而不只是推廣茶葉或茶的藝術品。

蔡培慧說，在她協調下，文化部長鄭麗君將邀集農委會合作「以茶文化作為國家形象輸出及推動產業升級計畫案」的科技研發計畫，並會由農委會副主委陳吉仲參與這次跨部會合作的計畫，將更積極地擴充台灣茶文化內容與創新，讓茶除了是產業，更是一種可以推崇的文化生活型態，成為帶來新的商機並豐富生活的文化財。

她說，農委會可以從茶產業的改良著手，文化部則從茶具的陶瓷藝術發展起，都是不錯的想法。

蔡培慧表示，希望未來台灣的茶文化能夠進一步的整合，透過系統性的產業，讓台灣茶能夠跟紅酒產業一樣，酒類有侍酒師，台灣茶也能夠建立起茶藝師的考核機制，並且讓台灣茶文化更有計畫的輸出到國際。（編輯：李信寬）1070324