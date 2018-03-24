NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈遭界外球擊中　女童無大礙曾莞婷辣露長腿　甜揪粉絲抱抱睡覺理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

推廣台灣茶文化 蔡培慧促文化部與農委會合作

中央社2018/03/24 17:54
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者蘇龍麒台北24日電）民進黨立委蔡培慧今天表示，台灣茶具有非常深厚的茶社會內涵，她協調文化部與農委會合作，積極擴充台灣茶文化內容與創新，希望藉由推廣茶文化帶動茶產業發展。

出身於日月潭紅茶產區南投縣魚池鄉、長期關心農業發展的蔡培慧告訴中央社記者，台灣茶文化在400年前隨著閩粵移民帶入台灣，但特別之處在於台灣茶在18世紀就開始大量出口，成功走跳世界。

她說，當台灣茶進入全球商品化的時代後，種茶、製茶到品茶，變成需要高度技藝與文化品味的產業，不管是從事種茶、製茶還是賣茶的人，都要懂茶，還要懂得喝茶。

她表示，台灣在北、中、南、東的高山、丘陵與台地，陸續發展出多樣茶種與經營型態的生產區，並孕育了非常深厚的茶社會內涵，有供應本土廣大消費需求的綠茶、有順應當地風土發展出來的膨風茶、或是專門於特有品種和發酵技術的烏龍茶、跟走過大規模出口，成功開發新市場的紅茶等。

蔡培慧說，台灣還有族繁不及備載的各種茶產業，同樣也有各類喝茶的文化與茶藝，不同的茶種，泡茶與喝茶的方式就不一樣，還有年輕人深愛的手搖茶，也是其他各國所沒有的特殊文化，目前正行銷到全世界。

她表示，台灣茶在世界各國來說是優質的茶，反映在比較好的出口價格，因此她希望能夠進一步推廣茶文化，而不只是推廣茶葉或茶的藝術品。

蔡培慧說，在她協調下，文化部長鄭麗君將邀集農委會合作「以茶文化作為國家形象輸出及推動產業升級計畫案」的科技研發計畫，並會由農委會副主委陳吉仲參與這次跨部會合作的計畫，將更積極地擴充台灣茶文化內容與創新，讓茶除了是產業，更是一種可以推崇的文化生活型態，成為帶來新的商機並豐富生活的文化財。

她說，農委會可以從茶產業的改良著手，文化部則從茶具的陶瓷藝術發展起，都是不錯的想法。

蔡培慧表示，希望未來台灣的茶文化能夠進一步的整合，透過系統性的產業，讓台灣茶能夠跟紅酒產業一樣，酒類有侍酒師，台灣茶也能夠建立起茶藝師的考核機制，並且讓台灣茶文化更有計畫的輸出到國際。（編輯：李信寬）1070324

新北市送子鳥學堂 提供視障...參選北市長提政見 邱文祥：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan