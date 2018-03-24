參選北市長提政見 邱文祥：把大巨蛋蓋好

（中央社記者劉建邦台北24日電）前台北市副市長邱文祥今天宣布參選台北市長，同為醫師的他批評現任市長柯文哲上任3年都沒解決大巨蛋案，如同「肚子打開3天不處理」，他當選後會安全把大巨蛋蓋好。

年底台北市長選戰，多人表態參選，國民黨部分包括前立委孫大千及丁守中、台北市議員鍾小平和前陸委會副主委張顯耀都登記黨內初選。民主進步黨方面，立委姚文智和前副總統呂秀蓮爭取出征，前台南縣長蘇煥智則脫黨參選。另外。台大政治系教授李錫錕也將於25日宣布以無黨籍參選台北市長。

邱文祥下午召開記者會宣布以無黨籍參選，他說自己從小都在台北長大，參選是要給市民另一個選擇。他會努力參選到底，不會接受跟國民黨整合。