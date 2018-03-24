呼籲槍枝管制 美國數十萬人將上街遊行

遭佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）退學的克魯茲（Nikolas Cruz），拿著AR-15半自動步槍射殺校內14名學生和3名成年教職人員。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國今天可望有數十萬民眾參加全美各地學生發起的「為我們生命遊行」抗議活動，以主張槍械管制。這預期將成為一個世代以來，主張從嚴管制槍械的最大示威活動。

●2月17日

18歲的龔薩雷茲（Emma Gonzalez）是道格拉斯中學槍擊案倖存學生，她在佛州勞德岱堡（FortLauderdale）舉行的呼籲槍枝管制集會上，發表了慷慨激昂的演說而引起全國關注。

次日道格拉斯中學的學生宣布，計畫發起主張管制槍械的全國性抗議活動，名叫「為我們生命遊行」。

●2月21日

美國總統川普在白宮接見道格拉斯中學的槍擊倖存者，他建議由學校教師配槍，並對購槍者進行「非常嚴格」的背景查核。但武裝校園教師的提議遭到教師工會斷然拒絕。

●3月9日

佛州州長史考特（Rick Scott）簽署一項道格拉斯中學槍擊案罹難者家人所支持的法案，這項法案將佛州購買槍枝的最低年齡從18歲提高到21歲，並禁止販賣可將半自動武器改造成全自動的裝置。

●3月23日

美國國會通過一項支出法案，其中包括目的在減少槍械暴力的溫和措施，但遠不及槍械管制倡導者所呼籲的措施，包括禁止販售突擊步槍，並擴大購槍者的背景查劾範圍。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1070324