美俄韓戰交手戰機 航空展加州空域伴飛

（中央社記者曹宇帆蘭卡斯特23日專電）上世紀韓戰期間，美國空軍主力F-86軍刀機和俄製米格15，是絕對容不下彼此的敵對機種，卻因年度洛杉磯郡航空秀，在加州的蔚藍晴空比肩翱翔。

為期兩天的年度洛杉磯郡航空秀（LA County AirShow），當地時間24日在加州棕櫚谷（Palmdale）的蘭卡斯特（Lancaster）市揭幕，主辦單位今天安排媒體日，供採訪的記者先睹為快。

靜態展示項目包括先進機種如F-16與F-35，也有和電影「英烈的歲月」（Memphis Belle）同款的B-17轟炸機，以及美國國家航空暨太空總署（NASA），使用於研究項目的F-15等。