未來簡史交流展開幕 探討經濟與未來

國美館長蕭宗煌致詞表示，交流展以法國經濟學家雅克‧阿塔利（Jacques Attali）的著作「未來簡史」作為展名，並將著作中論述經濟發展與未來趨勢為觀點，曾在比利時皇家美術館、巴黎羅浮宮及義大利米蘭展出，此次來台展出是在亞洲首次呈現。

「2050，未來簡史」國際交流展，以人類技術和經濟活動為發展主軸，結合藝術家的創作觀點，講述未來50年日常生活即將發生的變化。國立台灣美術館24日舉行開幕活動，吸引民眾到場參觀。

（中央社記者蘇木春台中24日電）國美館與比利時皇家美術館合作的「2050，未來簡史」交流展，即日起至6月3日在國美館舉辦，結合國內外藝術家對經濟與未來的觀點，文化部長鄭麗君今天邀公民一同看展思考。

蕭宗煌說，在台展出的內容以全新形式登場，並邀請國內外50組藝術家和近60件作品，來共同譜寫出未來的議題；在雙方合作的基礎上，將在明年9月於比利時皇家美術館辦理台灣藝術家展，未來的合作也會持續深化。

文化部長鄭麗君表示，很榮幸與比利時皇家美術館合作，讓第三版「2050，未來簡史」國際交流展來台展出，其中融入台灣在地的策展人與亞洲的藝術家，呈現獨特的亞洲觀點。

鄭麗君認為，雅克‧阿塔利提出的「未來簡史」，不只是一個預見既定的未來，而是召喚大家一起共同思考，回應未來世界可能的挑戰，當科技市場力量已臨駕在國家之上，當社會衝突與環境失衡日益擴大，當人類世界也已經面臨重組，未來世界要走向衝突，還是因此克服危機，這還是一個未定的未來。

鄭麗君說，日益發展的亞洲，從來沒有像今天這樣，與全球緊密的連結在一起，亞洲的發展也會影響世界共同的未來，亞洲也更需要展開與世界的對話與思考，這次展覽融入很多台灣在地社會文化的脈絡，與台灣在地的藝術語言，也提出豐富的反思與思考。

鄭麗君表示，台灣是亞洲最自由民主開放的國家，許多藝術家用自己獨特提問的方式，在思考著世界的變動，希望透過這次的展覽，也邀請所有的公民一起透過展覽思考，如何共同走向未來。(編輯:孫承武)1070324