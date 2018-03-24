超市恐攻案自願替換人質　英勇法警傷重殉職

法國南部特雷貝鎮在當地時間 23 日中午發生一起人質挾持事件，期間一名 45 歲的員警自願替換一名女性人質，遭槍手射傷。法國內政部長柯隆布（ Gerard Collomb ）表示，這名英勇員警因傷勢過重，送醫後不治身亡。
綜合外媒報導，當地時間 23 日中午， 25 歲、自稱效忠伊斯蘭國（ IS ）的槍手拉克迪姆（ Radouane Lakdim ）闖進特雷貝鎮的一間超市，挾持一名女性人質，並要求當局釋放因 2015 年 11 月巴黎連環恐攻案被捕的比利時籍嫌犯阿布岱斯蘭（ Salah Abdeslam ），當局將事件定調為恐怖攻擊。
45 歲的員警貝特拉米（ Arnaud Beltrame ）在事件中自願成為人質，交換歹徒釋放該名女性人質，而他進入超市後也將未掛斷的手機放在桌上，讓外頭的警方能掌握超市內的狀況。不久後警方以優勢警力攻堅，成功進入超市並將擊斃槍手，但貝特拉米也受重傷送醫，但仍因傷重宣告不治。
法國內政部長柯隆布在推特發文表示，警官貝拉特米為國家犧牲，法國永遠不會忘記他的英勇事蹟和犧牲；法國總統馬克宏（ Emmanuel Macron ）也在談及此事件時，向這名英勇員警致敬，「他挽救了許多人的性命」。