台港缺司法互助 港女命案難定罪

（中央社台北24日電）港籍21歲潘姓女子和陳姓男友來台旅遊卻疑遭情殺，但台港法律均採屬地主義，雙方缺乏司法互助協議，陳姓男子涉嫌行兇後返港難以定罪，為此有香港網民擔憂，有心人會利用這個法律漏洞。

根據「香港特別行政區基本法」第95條規定，香港可與中國大陸其他地區的司法機關有司法互助。但96條寫到「在中央人民政府協助或授權下，香港特別行政區政府可與外國就司法互助關係作出適當安排。」

英國廣播公司（BBC）中文網今天在報導中引述香港大學法律學系教授傅華伶分析，港台之間沒有司法互助，「估計是香港的問題，因為香港沒有空間跟台灣合作」。