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中央社

台港缺司法互助 港女命案難定罪

中央社2018/03/24 18:27
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北24日電）港籍21歲潘姓女子和陳姓男友來台旅遊卻疑遭情殺，但台港法律均採屬地主義，雙方缺乏司法互助協議，陳姓男子涉嫌行兇後返港難以定罪，為此有香港網民擔憂，有心人會利用這個法律漏洞。

根據「香港特別行政區基本法」第95條規定，香港可與中國大陸其他地區的司法機關有司法互助。但96條寫到「在中央人民政府協助或授權下，香港特別行政區政府可與外國就司法互助關係作出適當安排。」

英國廣播公司（BBC）中文網今天在報導中引述香港大學法律學系教授傅華伶分析，港台之間沒有司法互助，「估計是香港的問題，因為香港沒有空間跟台灣合作」。

這起事件引起香港網民討論，有人憂心台港無法達成司法互助，日後恐怕會有人利用這個法律漏洞。

但也有分析認為，如果這件案子能引起香港民間廣泛的關注，掀起輿論壓力，陳男被引渡來台的可能性會提高。

潘姓女子偕陳姓男友2月來台旅遊，兩人入住台北市大同區紫園旅社，陳男疑似因口角衝突殺害潘女，棄屍台北捷運竹圍站附近，隨後返回香港。北市警方13日尋獲屍體，全案由士林地檢署偵辦中。

由於陳男已返回香港，在台港沒有引渡條例的情況下，香港檢方只能針對陳男返港後盜用女友信用卡、處理潘女手機等物品，以「竊盜罪」及「處理贓物罪」起訴他，行兇等罪由於犯罪行為在台灣，香港對陳男沒有管轄權，除非能證明他在香港已有犯罪行動與計畫。

對此，士林地檢署16日已透過法務部國際及兩岸法律事務司，向香港警方提出司法互助請求，希望港警提供陳姓男子筆錄等事證。香港警務局人員隨後於21日抵台進行會談。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1070324

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