法國槍擊案 外交部：目前無台灣人受影響

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）法國南部23日發生槍擊案，造成死傷。外交部今天表示，外交部長吳釗燮已代表政府向法國駐台代表慰問致意；事發後，駐法國代表處已啟動緊急應變機制，目前沒有台灣人受到影響。

外交部發言人李憲章表示，有關法國南部發生歹徒持槍襲警及超市開槍挾持人質造成死傷，吳釗燮已代表政府向法國在台協會主任紀博偉（Benoit Guidee）表達慰問之意。

李憲章說，事發後，駐法國代表處已啟動緊急應變機制，提醒旅法國人、留學生、僑胞注意安全，並持續關注相關發展。這次事件已造成4人死亡及多人受傷，目前沒有台灣人受到影響。