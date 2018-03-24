遭指控車震性侵 苗縣議員反駁被設局

阮女指稱，104年11月13日晚間10時許，坐上陳光軒的座車，被載往苗栗縣議會附近路旁，被強迫要求換到後座，隨即遭陳光軒脫掉身上衣物，性侵得逞，因擔心對方是議員身分，害怕「如果拒絕，可能沒命回家」，才沒有馬上報警。

在苗栗市與丈夫經營餐飲店的越南籍阮姓女外配，於民國105年9月提告指控遭陳光軒在車上性侵，阮女指稱，兩人透過臉書相識，因有人到店內鬧事，陳光軒表示可以幫忙處理，雙方相約深夜碰面詳談。

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）民進黨籍苗栗縣議員陳光軒遭指控車震性侵越南籍阮姓外配，檢方調查研判兩人合意性交不起訴，阮女丈夫則憤而提告妨害婚姻；陳光軒今天反駁是有心人士設局陷害。

阮女向檢方表示，陳光軒事後轉貼探視老人家的照片，稱自己做了很多好事，如果告他就會「毀了他」，不過事發經過半年，看到新聞，陳光軒公開在臉書坦承「有過幾段非正常男女關係」，祈求妻子原諒，認為有必要揭開他的真面目，才決定提告。

檢方調查，阮女在事隔近10個月後才提出妨害性自主告訴，甚至還收下「賠償外套」，不僅與一般常情相悖，提告動機也並非無可疑之處，判斷兩人可能為合意性交，做不起訴處分。

阮女丈夫則在收到處分書後，驚覺妻子曾與陳「車震」，憤而對陳光軒另外提出妨害婚姻告訴。苗栗地院經審理，因僅有通訊軟體對話紀錄中阮女所稱「那種亂來的事」、「不應該做的事」，欠缺其他積極證據，判決無罪，全案仍可上訴。

陳光軒今天接受電訪回應，整件事是「有心人設局」，想要透過「人格毀滅的方式」，希望從中獲取不法利益，但自己沒有妥協，對方才會進一步利用訴訟，逼他就範，其中有許多指控都是「杜撰」、「不實」的汙衊。

陳光軒說，這些指控私領域的部分，不會影響他在公領域為地方鄉親服務的熱忱，如今檢察官與法官都已做出不起訴以及無罪判決，加上即將投入年底選戰，將不會再花時間與對方玩這種「潑糞」的遊戲。（編輯：張銘坤）1070324